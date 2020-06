Vytvoř si nové návyky metodou drobných návyků

Když si připadáš jako hvězda, snáze uspěješ

Často slýcháme, že návyky vznikají opakováním, ale není to tak. Vznikají díky emocím. Když uděláš nějaký nový návyk a budeš z toho mít dobrý pocit, zapisuješ si ten návyk do mozku. Pocit úspěchu vytváří chemickou reakci, díky které bude návyk v budoucnu automatičtější. (A právě to je návyk – něco, co děláš automaticky.)