Co potřebuješ vědět o trénování při keto dietě

Jsou tuky dostatečným zdrojem energie pro cvičení?

Co se týče cvičení při keto dietě, hodnocení odborníků se, řekněme, různě liší. Jedna malá studie provednená v roce 2020 odhalila, že u žen držících 8týdenní keto dietu došlo k nárůstu síly při dělání dřepů s činkou na zádech, ale ne při bench pressu, zatímco u žen držích dietu s větším podílem karbohydrátů došlo ke zlepšení v obou oblastech. Podle další studie zveřejněné v časopise „Metabolism: Clinical and Experimental“ platí, že vytrvalostní sportovci, kteří shodili tělesný tuk během 12týdenní keto diety, dokázali sprintovat rychleji a měli větší výdrž než ti, kdo jedli více karbohydrátů. Je to logický výsledek – když zredukuješ tělesný tuk a zvýšíš podíl svalů na celkové hmotnosti, budeš silnější a rychlejší.



Jiná studie uveřejněná v časopise „The Journal of Physiology“ zase říká, že u vytrvalostních sportovců držících keto dietu došlo ke zlepšení hodnoty VO2 max, která udává, kolik kyslíku dokáže člověk využít při intenzivním cvičení. Nicméně autorka studie Louise Burkeová, PhD, hlavní výživová poradkyně Australského sportovního institutu, vysvětluje, že tihle sportovci ke svému výkonu zároveň potřebovali víc kyslíku, což v konečném důsledku anulovalo předešlý přínos. Je to tím, že při přeměně tuků na energii je zapotřebí víc kyslíku než u karbohydrátů. A další studie zveřejněná v časopise „Journal of the American College of Sports Medicine“ uvádí, že když se běžci držící keto dietu snažili při běhu zvýšit tempo, běželi o 5 % pomaleji. Bylo to nejspíš tím, že tuky nepodporují svalovou kontrakci tak dobře, jako karbohydráty.



To ale neznamená, že se kardio trénink a keto dieta v žádném případě nedají spojit. Podle doktorky Burkeové z většiny výzkumů vyplývá, že keto dieta nemá negativní vliv na výkon při lehkých nebo středně náročných cvičeních, přestože nemá ani pozitivní vliv. Negativní dopady se můžou projevit až při dlouhém nebo nadměrně intenzívním cvičení. Sportovcům, kteří chtějí obě věci spojit, proto doktorka Burkeová navrhuje, aby zkusili několikrát týdně před vysoce intenzivním cvičením lehce zvýšit podíl karbohydrátů. Můžeš si například k vajíčku s avokádem dát trochu borůvek. Takový experiment je ale podle ní dobré udělat až potom, co bude jisté, že ti to nenaruší ketózu (každý člověk je jiný, určit ti to pomůžou keto proužky).