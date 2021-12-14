Gloves Not Gunz: víc než jen boxerský klub

Gloves Not Gunz: víc než jenom klub
Komunita
Nikdy není moc pozdě změnit život, ať je tvůj příběh jakýkoliv. Představujeme ti boxerský klub, který sbližuje londýnskou mládež skrz sport.
Tenhle překvapivě malý boxerský klub, schovaný v Croydonu, v jižním Londýně, má transformační vliv na děcka, která chtějí změnit svůj život. Klub má omezený prostor a je to tam upocené a nekompromisní. Ale jeho účel je nesporný – mění životy k lepšímu. Klub Gloves Not Gunz založili v roce 2017 Adam Ballard a Ben Eckett, kteří chtěli změnu ve své lokalitě a byli odhodlaní s tím něco udělat po tom, co tam došlo k řadě zločinů spáchaných mladistvými.
Gloves Not Gunz je pro všechny. Chodí tam děcka s různými příběhy a z různých částí města a škol. Jsou si vědoma svých rozdílů, ale nechávají je striktně za dveřmi. Tohle je místo, kde je zábava, kde člověk vyzkouší něco nového a kde se uvolní. Každý malý pokrok se cení.
Když děcka zvedají váhy, běhají kolečka a učí se dechová cvičení, problémy každodenního života v jižním Londýně se stávají zvladatelné. Pomáhá to vyvažovat jejich energii a přináší to pocit klidu.
„Box dramaticky ovlivnil můj život. Řekl bych, že kompletně změnil můj náhled na všechno. Od doby, kdy jsem začal boxovat, jsem pozitivnější, sebevědomější a rozhodně si víc věřím.“
V tomhle dílu Crew Love se sblížíme s Precieuxem Nokou a dalšími členy, kteří dávají téhle úžasné organizaci smysl a dovíme se, jak trénování boxu transformuje životy lidí.
Text: Liz Baldwinová
Foto: Lauren Maccabeeová
Animace: Alice Issacová
Film: Ramone Anderson, Jake Gabby