Gloves Not Gunz: víc než jenom klub

Komunita

Nikdy není moc pozdě změnit život, ať je tvůj příběh jakýkoliv. Představujeme ti boxerský klub, který sbližuje londýnskou mládež skrz sport.

Poslední aktualizace: 14. prosince 2021
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Tenhle překvapivě malý boxerský klub, schovaný v Croydonu, v jižním Londýně, má transformační vliv na děcka, která chtějí změnit svůj život. Klub má omezený prostor a je to tam upocené a nekompromisní. Ale jeho účel je nesporný – mění životy k lepšímu. Klub Gloves Not Gunz založili v roce 2017 Adam Ballard a Ben Eckett, kteří chtěli změnu ve své lokalitě a byli odhodlaní s tím něco udělat po tom, co tam došlo k řadě zločinů spáchaných mladistvými.

Gloves Not Gunz je pro všechny. Chodí tam děcka s různými příběhy a z různých částí města a škol. Jsou si vědoma svých rozdílů, ale nechávají je striktně za dveřmi. Tohle je místo, kde je zábava, kde člověk vyzkouší něco nového a kde se uvolní. Každý malý pokrok se cení.

Když děcka zvedají váhy, běhají kolečka a učí se dechová cvičení, problémy každodenního života v jižním Londýně se stávají zvladatelné. Pomáhá to vyvažovat jejich energii a přináší to pocit klidu.

Gloves Not Gunz: víc než jen boxerský klub

„Box dramaticky ovlivnil můj život. Řekl bych, že kompletně změnil můj náhled na všechno. Od doby, kdy jsem začal boxovat, jsem pozitivnější, sebevědomější a rozhodně si víc věřím.“

Gloves Not Gunz: víc než jen boxerský klub
Gloves Not Gunz: víc než jen boxerský klub
Gloves Not Gunz: víc než jen boxerský klub

V tomhle dílu Crew Love se sblížíme s Precieuxem Nokou a dalšími členy, kteří dávají téhle úžasné organizaci smysl a dovíme se, jak trénování boxu transformuje životy lidí.

Text: Liz Baldwinová
Foto: Lauren Maccabeeová
Animace: Alice Issacová
Film: Ramone Anderson, Jake Gabby

Původně zveřejněno: 14. prosince 2021