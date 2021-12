Gloves Not Gunz: víc než jen boxerský klub

Tenhle překvapivě malý boxerský klub, schovaný v Croydonu, v jižním Londýně, má transformační vliv na děcka, která chtějí změnit svůj život. Klub má omezený prostor a je to tam upocené a nekompromisní. Ale jeho účel je nesporný – mění životy k lepšímu. Klub Gloves Not Gunz založili v roce 2017 Adam Ballard a Ben Eckett, kteří chtěli změnu ve své lokalitě a byli odhodlaní s tím něco udělat po tom, co tam došlo k řadě zločinů spáchaných mladistvými.



Gloves Not Gunz je pro všechny. Chodí tam děcka s různými příběhy a z různých částí města a škol. Jsou si vědoma svých rozdílů, ale nechávají je striktně za dveřmi. Tohle je místo, kde je zábava, kde člověk vyzkouší něco nového a kde se uvolní. Každý malý pokrok se cení.



Když děcka zvedají váhy, běhají kolečka a učí se dechová cvičení, problémy každodenního života v jižním Londýně se stávají zvladatelné. Pomáhá to vyvažovat jejich energii a přináší to pocit klidu.