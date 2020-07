Posiluj srdce a běhej v každém věku

Stejně jako je mozek propojený, aby se učil a rostl, je i srdce nastavené tak, aby se přizpůsobilo pohybu, a to zejména tomu vytrvalému. To zjistili vědci v nedávno zveřejněné studii v časopise PNAS, ve které porovnávali srdce šimpanzů se srdci lidí se sedavým stylem života, rodilých amerických farmářů, dálkových běžců a fotbalových lajnmenů.



Tým objevil následující: Jenom u lidí je levá srdeční komora – tedy komora, která pumpuje krev do zbytku těla – užší a delší, a srdeční sval se tak snáz roztahuje. Větší levá komora, kterou zaznamenali u skupiny dálkových běžců a v menší míře i u farmářů (kteří toho hodně nachodí), umožňuje srdci pracovat efektivněji a s každým úderem pumpovat víc krve. To znamená, že tvoje srdce funguje líp a cvičení a každodenní činnosti pro tebe nejsou tak namáhavé.



Naopak u lidí, kteří se vytrvalostním aktivitám pravidelně nevěnují, je vývoj hodně odlišný: srdce se přizpůsobí tlaku – orgán skutečně mění svou stavbu, aby pumpoval krev proti zúženým cévám, říká spoluautor studie Daniel Lieberman, Ph.D., profesor evoluční biologie u lidí na Harvardu. To může způsobit, že srdeční stěny zesílí a ztuhnou, a pro srdce bude těžší fungovat. To byl případ fotbalových lajnmenů, kteří upřednostňují silový trénink před dálkovým během, a opic, které se nevyvinuly pro dlouhodobý pohyb, jako je tomu u lidí. To samé se objevilo i u lidí se sedavým životním stylem, u kterých to může vést k vysokému krevnímu tlaku.