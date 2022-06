Rodinná tradice motivovala sportovkyni a modelku Amiru Natanneovou jít za svými sny

Amira místo toho začala pošilhávat po New Yorku a po univerzitě. Celé čtyři roky na střední škole v Lutcheru do toho šla naplno. Účastnila se prakticky všech nabízených mimoškolních aktivit, včetně střeleckého klubu, skoku o tyči, několika čestných spolků a silového trojboje. „Silový trojboj mě bavil,“ vzpomíná. „Strašně mě to bavilo. Nebyla jsem v tom tak dobrá, ale měli jsme fakt úžasný tým. Jsou to asi desetinásobní mistři Louisiany. Bylo tam několik opravdových hvězd. Já jsem úplně nevynikala, ale pracovala jsem pro tým, co to šlo.“



V roce 2015 Amira rozeslala pár desítek přihlášek na vysokou,

a když jí přišel dopis o přijetí na Newyorskou univerzitu, tak nasedla do letadla a vydala se z Louisiany do New Yorku, kde spolu s dalšími spolužáky načala novou životní kapitolu.



„Hodně lidí, které jsem tam potkala, nemělo vysokoškolsky vzdělané rodiče, což mě trochu uklidňovalo a ulehčovalo mi to situaci,“ vzpomíná.