Air Jordan Collection
Air Jordan 8
Původní uvedení (1993)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/ BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130169-040)
Air Jordan 8
Původní uvedení (1993)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/ BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (130169-040)
Nový standard
Chicago Bulls zakončili sezónu 1993 třetím mistrovským titulem NBA v řadě a stali se tak třetím týmem v historii ligy, kterému se to podařilo. Michael Jordan se díky tomuhle vítězství stal prvním hráčem v historii, který získal titul nejlepšího hráče ve třech po sobě jdoucích finále. Během téhle sezóny, plné lámání rekordů a košů před závěrečným bzučákem, byl Jordan pevně zafixovaný ve svých Air Jordan 8.
Rovnou z trezoru
Hvězdná dekáda
S třemi mistrovskými tituly a třemi tituly nejlepšího hráče na kontě zakončilo vydání modelu Air Jordan 8 v roce 1993 první éru Jordanovy kariéry a jeho řady tenisek. V rámci téhle osmé iterace byla na trh uvedena tři originální barevná provedení. Odvážný design s páskem a žinylkový grafický motiv na jazyku udělaly z modelu Air Jordan 8 tenisky jednoznačně spjaté s 90. lety – tenisky, které jsou dnes synonymem pro éru, v níž se zrodily.