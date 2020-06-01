Aby noc přinesla víc užitku
Trénink a výživa
Od Joea Holdera
Jak nepřijít o drahocenné hodiny spánku každou noc.
Dny většiny lidí ovládá tak zvaný Parkinsonův zákon: V podstatě se čas, který strávíš svojí prací, rozpíná, aby tím zaplnil dobu, kterou máš na činnost vyhrazenou.
To často znamená, že tvůj den – ať jde o tvojí práci nebo seznam úkolů – může přerůst až do večera, a ani se nenaděješ a jdeš do postele oproti původnímu plánu o hodinu později. Obzvlášť v momentě, kdy je hranice mezi prací a odpočinkem nejasná, protože jsi doma.
Proto doporučuju určit si čas, kdy jít spát. Mít nastavený čas, kdy se začneš připravovat do postele, je přísné odříznutí, které ti pomůže rozvíjet pocit proaktivní naléhavosti. Tímhle způsobem si nenecháš odvést svojí pozornost věcmi, které jsou zbytečné nebo tě strhnou k dalším projektům.
„Díky pevnému času konce tvého dne budeš produktivnější, strategičtější a budeš se i líp soustředit.“
Joe Holder
Například, jestli musíš poslat pracovní e-mail a máš na to celou noc, může se stát, že na tom strávíš celý večer, díky rozptýlení jako je hraní na telefonu nebo sledování televize.
Ale když máš pevně stanovený čas ke spánku, pak budeš se svým časem pracovat mnohem strategičtěji. Zjistíš, že toho uděláš stejně v omezeném čase, jako když na to máš celou noc.
Doporučuju jít spát nejpozději ve 22 nebo 23 hodin. Vezmi to nazpět od okamžiku, když se musíš vzbudit: Ujisti se, že dokážeš spát – pořádně spát, ne si ještě čistit zuby nebo se uvolňovat – alespoň šest hodin za noc.
Samozřejmě si vždycky můžeš nastavit čas ke spánku dřív a sem tam udělat výjimku, když to život vyžaduje. Hlavně se snaž dodržet svůj obvyklý čas ke spánku.
„Zvol si čas, kdy jít spát a zkus být v posteli v tuhle dobu každý večer po celý týden.“
Joe Holder
Zjistíš, že budeš strategičtější v tom, jak trávíš svoje večery, a každý den začneš mnohem odpočinutější.