Aby noc přinesla víc užitku

Jak nepřijít o drahocenné hodiny spánku každou noc.

Dny většiny lidí ovládá tak zvaný Parkinsonův zákon: V podstatě se čas, který strávíš svojí prací, rozpíná, aby tím zaplnil dobu, kterou máš na činnost vyhrazenou.



To často znamená, že tvůj den – ať jde o tvojí práci nebo seznam úkolů – může přerůst až do večera, a ani se nenaděješ a jdeš do postele oproti původnímu plánu o hodinu později. Obzvlášť v momentě, kdy je hranice mezi prací a odpočinkem nejasná, protože jsi doma.



Proto doporučuju určit si čas, kdy jít spát. Mít nastavený čas, kdy se začneš připravovat do postele, je přísné odříznutí, které ti pomůže rozvíjet pocit proaktivní naléhavosti. Tímhle způsobem si nenecháš odvést svojí pozornost věcmi, které jsou zbytečné nebo tě strhnou k dalším projektům.