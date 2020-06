7minutové cvičení pro celou rodinu

Digitální detox

Následující 7minutové cvičení je určené na celkové uvolnění a detox našich těl, namáhaných hrbením nad psacím stolem. Takže jestli tvoje dítka tráví u obrazovek víc času než obvykle, postav je na nohy a pusťte se do hry.



A proč to neudělat trochu zábavnější a nevyzvat je, aby udržely rovnováhu ve stoji se zvednutým kolenem o něco déle? Kdo se svalí jako první, musí udělat další kolo! A komu se podaří vydržet nejdéle, ten může navrhnout další pohyb navíc pro celou rodinu!



Víc her a aktivit, které ti pomůžou vést děti k pravidelnému pohybu, najdeš, když do vyhledávání v aplikaci NTC zadáš „For the Whole Family“.