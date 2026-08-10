7minutové cvičení pro celou rodinu

7minutové spalovací cvičení pro celou rodinu
Pohyb
Nike Training
Vyzkoušej tohle rodinné cvičení na udržení energie.
Poslední dobou trávíme tolik času uvnitř, často shrbení u obrazovek. A proto je důležité dětem vyhradit čas k protahování, pohybu a hraní. Tady je cvičení vhodné pro celou rodinu, které můžeš s dětmi vyzkoušet, aby měly dost energie.
Dětská těla se potřebují po hodinách učení nebo sledování obrazovek protáhnout a děti samy nejlíp vědí, jak si hrát. Tak proč z nich neudělat parťáky na cvičení a nehýbat se všichni dohromady?
Digitální detox
Následující 7minutové cvičení je určené na celkové uvolnění a detox našich těl, namáhaných hrbením nad psacím stolem. Takže jestli tvoje dítka tráví u obrazovek víc času než obvykle, postav je na nohy a pusťte se do hry.
A proč to neudělat trochu zábavnější a nevyzvat je, aby udržely rovnováhu ve stoji se zvednutým kolenem o něco déle? Kdo se svalí jako první, musí udělat další kolo! A komu se podaří vydržet nejdéle, ten může navrhnout další pohyb navíc pro celou rodinu!
Víc her a aktivit, které ti pomůžou vést děti k pravidelnému pohybu, najdeš, když do vyhledávání v aplikaci NTC zadáš „For the Whole Family“.