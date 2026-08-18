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Weiße Pullover & Hoodies

Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Club
Fleece-Rundhalsshirt für Herren
CHF 70
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie für Herren
Nike Club
Fleece-Hoodie für Herren
CHF 75
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-Basketball-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Therma-FIT-Basketball-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
CHF 85
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie
CHF 75
Nike Velocity
Nike Velocity Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Velocity
Therma-FIT Golf-Hoodie (Herren)
CHF 85
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Kapuzenjacke (Damen)
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Kapuzenjacke (Damen)
CHF 135
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT Golfoberteil aus Fleece (Damen)
CHF 80
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
CHF 52
ACG "Tuff Fleece"
ACG "Tuff Fleece" Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
Recyclingmaterialien
ACG "Tuff Fleece"
Dri-FIT Herren-Sweatshirt mit Rundhalssausschnitt
CHF 130
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Realtree Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Damen
Jordan Brooklyn Fleece
Realtree Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für Damen
CHF 75
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn
Fleece-Hoodie (Herren)
CHF 85
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 80
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
WNBA-Legenden
Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
CHF 105
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Nike Therma-FIT angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Nike Therma-FIT angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
CHF 94.95
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie für Damen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 125
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT Tennis-Hoodie aus French Terry (Herren)
NikeCourt Heritage
Dri-FIT Tennis-Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 99.95
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
Nike Phoenix Fleece
Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
CHF 115
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Lockeres Poloshirt für Damen
Nike Pregame Fleece
Lockeres Poloshirt für Damen
CHF 94.95
Jordan Flight
Jordan Flight Jacquard-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Jacquard-Hoodie (Herren)
CHF 115

Weiße Sweatshirts und Hoodies: fürs Training konzipiert

Ein weißer Pullover von Nike sorgt dafür, dass du es beim Sport jederzeit kuschelig warm hast. Hier erwarten dich Hoodies in Weiß, die du mit einem Reißverschluss individuell an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Wenn es besonders kalt ist, verspricht hingegen ein weißes Nike Sweatshirt optimale Isolation. Dank der praktischen Taschen an einigen Modellen hast du all deine Essentials immer griffbereit, während die Bündchen an den Ärmeln und am Taillenbund deine Körperwärme speichern.


Wir entwerfen unsere weißen Pullis und Hoodies in verschiedenen Passformen und Längen, damit du dein perfektes Modell findest. Leichte, eng anliegende Varianten sind eine perfekte Wahl, wenn du viele Workout-Sessions im Freien machst oder oft bei kaltem Wetter läufst. Beim Entspannen solltest du hingegen zu einem soften Fleece-Pulli in Weiß greifen. Du suchst nach der Extraportion Style? Dann hol dir ein weißes Sweatshirt im kurz geschnittenen Crop Fit.


Bei Nike finden wir, dass angehende Sportler:innen genau die gleichen hochwertigen Materialien verdient haben wie die Erwachsenen – und genau das findest du bei den weißen Pullovern und Hoodies für Kinder. Hier erwarten dich Stoffe mit hohem Baumwollanteil, die für optimale Atmungsaktivität sorgen, während die zusätzlichen Stretch-Fasern angenehme Bewegungsfreiheit ermöglichen. Atmungsaktive Mesh-Innenfutter fördern zudem eine gute Luftzirkulation – und natürlich ist unser ikonischer Nike Swoosh als unverwechselbares Gütesiegel immer mit dabei.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Um an unserer Initiative teilzunehmen, hol dir einen weißen Nike Pullover, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.