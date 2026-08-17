Oversized Hoodies: Mach’s dir gemütlich
Beim Warm-up oder in Trainingspausen ist ein Oversized Hoodie oft genau das Richtige. Unsere Kollektion an übergroßen Sweatshirts und Hoodies bietet die passenden Farben und Designs für alle Sportarten, Athletinnen und Athleten. Mit Kapuzenjacken kannst du deine Temperatur zwischen den Einheiten regulieren, während atmungsaktive Sweatshirts für ein angenehmes Tragegefühl beim Training sorgen. Lässig geschnittene Designs garantieren maximalen Komfort und lassen sich am Spielfeldrand leicht an- und ausziehen.
Die Nike Therma-FIT Technologie macht das Beste aus der Wärme, die dein Körper erzeugt. Unsere Oversized Hoodies bestehen aus innovativen Materialien. Damit bleibt deine Körpertemperatur während des gesamten Workouts im optimalen Bereich. Du findest auch viele Optionen aus der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unserem Plan zur Reduzierung von Abfall und Emissionen auf null. Diese Hoodies und Sweatshirts werden aus recycelten Materialien hergestellt und sind somit besser für dich und den Planeten.