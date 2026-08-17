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Oversized Hoodies & Sweatshirts

(79)
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Lightweight
Oversize-Rundhalsshirt mit Grafik (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 57
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 75
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversize-Fleecejacke (Herren)
Jordan Brooklyn
Oversize-Fleecejacke (Herren)
CHF 85
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 110
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
CHF 135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
CHF 85
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 75
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Hoodie für Damen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 80
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece Hoodie (ältere Kinder, Jungen)
CHF 64.95
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Crewneck mit Grafik (Damen)
CHF 105
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear
Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 160
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
CHF 75
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
CHF 105
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Verkürztes Oversize-Top mit Viertelreißverschluss (Damen)
CHF 75
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 94.95
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Oversize-Sweatshirt (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Medium Weight
Oversize-Sweatshirt (Damen)
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Sportswear
Dance-Longsleeve aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 70
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52
Nike Tech Boreas
Nike Tech Boreas Oversize-Hoodie (Herren)
Nike Tech Boreas
Oversize-Hoodie (Herren)
CHF 210
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Oversize-Damen-Rundhalsshirt
Frisch eingetroffen
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Oversize-Damen-Rundhalsshirt
CHF 80
Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 170
Jordan Flight
Jordan Flight Strickjacke (Herren)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Strickjacke (Herren)
CHF 115
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
Team 13 Courtside
Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Studio
Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 45
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 64.95
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie für Damen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 125
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
CHF 45
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn
Fleece-Hoodie (Herren)
CHF 85
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hoodie (Herren)
CHF 160
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
CHF 115
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
CHF 125
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
Nike ACG "Tuff Fleece"
Hoodie
CHF 130
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
CHF 94.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Hoodie (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Hoodie (Mädchen)
CHF 52
Jordan Flight
Jordan Flight Hoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Hoodie für Herren
CHF 135
Nike
Nike Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike
Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
CHF 110
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
CHF 94.95
Nike ACG
Nike ACG Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Therma-FIT Damen-Hoodie
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 170
Jordan Flight
Jordan Flight Strickjacke (Herren)
Frisch eingetroffen
Jordan Flight
Strickjacke (Herren)
CHF 115
Team 13 Courtside
Team 13 Courtside Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
Team 13 Courtside
Nike WNBA Kurz-Hoodie (Damen)
CHF 80
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Sportswear Studio
Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 45
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike
Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 64.95
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Nike Sportswear Athletic
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 75
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 64.95
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Hoodie für Damen
Nike Pregame Fleece
Oversize-Hoodie für Damen
CHF 125
Nike Sportswear Studio
Nike Sportswear Studio Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
Nike Sportswear Studio
Fleece-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und kastiger Passform (Mädchen)
CHF 45
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn
Fleece-Hoodie (Herren)
CHF 85
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hoodie (Herren)
CHF 160
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
CHF 115
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
Nike Fairway Fresh
Therma-FIT Oversize-Golf-Hoodie (Herren)
CHF 125
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Hoodie
Nike ACG "Tuff Fleece"
Hoodie
CHF 130
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
New York Knicks Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
CHF 94.95
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversize-Hoodie (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversize-Hoodie (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Sportswear Club
Oversize-Hoodie aus French Terry (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Hoodie (Mädchen)
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Hoodie (Mädchen)
CHF 52
Jordan Flight
Jordan Flight Hoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Hoodie für Herren
CHF 135
Nike
Nike Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike
Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
CHF 110
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
CHF 94.95
Nike ACG
Nike ACG Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Longsleeve mit UV-Schutz (ältere Kinder)
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Therma-FIT Damen-Hoodie
CHF 110

Oversized Hoodies: Mach’s dir gemütlich

Beim Warm-up oder in Trainingspausen ist ein Oversized Hoodie oft genau das Richtige. Unsere Kollektion an übergroßen Sweatshirts und Hoodies bietet die passenden Farben und Designs für alle Sportarten, Athletinnen und Athleten. Mit Kapuzenjacken kannst du deine Temperatur zwischen den Einheiten regulieren, während atmungsaktive Sweatshirts für ein angenehmes Tragegefühl beim Training sorgen. Lässig geschnittene Designs garantieren maximalen Komfort und lassen sich am Spielfeldrand leicht an- und ausziehen.


Die Nike Therma-FIT Technologie macht das Beste aus der Wärme, die dein Körper erzeugt. Unsere Oversized Hoodies bestehen aus innovativen Materialien. Damit bleibt deine Körpertemperatur während des gesamten Workouts im optimalen Bereich. Du findest auch viele Optionen aus der Nike „Move to Zero“-Kampagne – unserem Plan zur Reduzierung von Abfall und Emissionen auf null. Diese Hoodies und Sweatshirts werden aus recycelten Materialien hergestellt und sind somit besser für dich und den Planeten.