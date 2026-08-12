Sportbeutel: praktische Essentials für jeden Tag
Ob fürs Gym oder unterwegs: In unseren hochwertigen Sportbeuteln ist deine Ausrüstung immer gut verstaut. Freue dich auf vielseitige Designs, die du auf unterschiedliche Arten tragen kannst. Die geräumigen Totes bieten genug Platz für Sportkleidung, Schuhe und deine Wasserflasche. Du kannst sie locker über der Schulter tragen, um die Hände frei zu haben, und sie dir einfach schnappen, wenn es schnell gehen muss. Tiefe Innenfächer helfen dir, Ordnung zu halten, während Reißverschlüsse für zusätzliche Sicherheit sorgen. In den praktischen Außentaschen hast du Schlüssel oder Geldbeutel sofort griffbereit.
Nach einem langen Workout brauchst du einen Gym-Beutel, den du dir einfach umhängen kannst. Unsere Styles verfügen über gepolsterte Träger, die sich angenehm anfühlen. Und weil sie verstellbar sind, kannst du die Länge perfekt anpassen. Du planst nach der Arbeit noch einen Abstecher ins Fitnessstudio? Dann greif zu einer Tasche mit Laptopfach – so bist du vom Office bis zum Workout bestens ausgestattet.
Mit unseren Sport-Tote-Bags inklusive Seitentaschen für Flaschen lässt sich dein Durst nach dem Training schnell stillen. Außerdem haben wir Modelle mit lebensmittelechter PEVA-Isolierung im Sortiment, in denen du deine Mahlzeiten kühlen oder warmhalten kannst. Wenn du spontan mehr Platz brauchst, gibt es auch geräumige Designs mit flexiblen Stoffeinsätzen, die dir im Handumdrehen extra Stauraum bieten.
Die größte Aufgabe unserer Zeit ist es, für das Wohl unseres Planeten zu sorgen. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Sportbeutel mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Ausrüstung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.