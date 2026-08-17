Sommerschuhe

(106)
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
CHF 135
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides (Herren)
Nike Calm 2.0
Slides (Herren)
CHF 57
Nike Victori One
Nike Victori One Slides (Herren)
Nike Victori One
Slides (Herren)
CHF 42
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 185
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Calm 2.0
Slides für ältere Kinder
CHF 45
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Damenschuh
Bestseller
Nike Air Rift Breathe
Damenschuh
CHF 135
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
Nike P-6000
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh
Bestseller
Nike P-6000
Schuh
CHF 135
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Herren-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Herren-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Tennisschuh für Hartplätze für Damen
Nike Vapor Pro 3 PRM
Tennisschuh für Hartplätze für Damen
CHF 160
Nike P-6000 Utility
Nike P-6000 Utility Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000 Utility
Schuh (ältere Kinder)
CHF 110
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Damenschuh
CHF 160
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Damenschuh
Nike Air Superfly
Damenschuh
CHF 125
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Damen-Sandale
Nike Air Max Koko
Damen-Sandale
CHF 115
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Schuh (Herren)
Nike ReactX Rejuven8
Schuh (Herren)
CHF 80
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slides
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Slides
CHF 37
Nike Air Max 95
Nike Air Max 95 Schuh (ältere Kinder)
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Schuh (ältere Kinder)
CHF 160
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Herrenschuh
CHF 160
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (ältere Kinder)
CHF 105
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herrenschuh
CHF 135
Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
Nike Marina
Slides für Damen
CHF 35
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides für jüngere Kinder
Bestseller
Nike Calm 2.0
Slides für jüngere Kinder
CHF 35
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slides (Herren)
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Slides (Herren)
CHF 70
Air Jordan Skyline Low LE
Air Jordan Skyline Low LE Herrenschuh
Air Jordan Skyline Low LE
Herrenschuh
CHF 115
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Marina
Nike Marina Slides (Herren)
Nike Marina
Slides (Herren)
CHF 35
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschuh
Nike Air Max '95 G
Golfschuh
CHF 230
Nike Kawa
Nike Kawa Badeslipper für Babys und Kleinkinder
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Badeslipper für Babys und Kleinkinder
CHF 32
Nike Calm
Nike Calm Herren-Mules
Recyclingmaterialien
Nike Calm
Herren-Mules
CHF 80
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 240
Nike Victori One
Nike Victori One Damen-Badeslipper
Nike Victori One
Damen-Badeslipper
CHF 42
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschuh
Nike Air Max 90 G
Golfschuh
CHF 185
Nike Roshe G
Nike Roshe G Golfschuh
Nike Roshe G
Golfschuh
CHF 125
Nike Ava X Mesh
Nike Ava X Mesh Herrenschuh
Nike Ava X Mesh
Herrenschuh
CHF 135
Jordan Franchise
Jordan Franchise Slides (ältere Kinder)
Jordan Franchise
Slides (ältere Kinder)
CHF 30
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Air Max 90 Premium
Nike Air Max 90 Premium Herrenschuh
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Herrenschuh
CHF 170
Nike Free Ride
Nike Free Ride Laufschuh für ältere Kinder
Nike Free Ride
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Kawa
Nike Kawa Slides für jüngere/ältere Kinder
Nike Kawa
Slides für jüngere/ältere Kinder
CHF 35
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Vomero Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 260
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 75
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
Nike Air Force 1 '07
Herrenschuh
CHF 135
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slides für Damen
Nike ReactX Rejuven8
Slides für Damen
CHF 70
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Herrenschuh
Nike Tennis Classic
Herrenschuh
CHF 115
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Revolution 8
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 75
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Damen-Trainingsschuh
Nike Free Metcon 7
Damen-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
Nike Alphafly 3
Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
CHF 350
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Sandalen (ältere Kinder)
Jordan Hydrip
Sandalen (ältere Kinder)
CHF 57
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 185
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandalen für jüngere Kinder
Jordan OTDR
Sandalen für jüngere Kinder
CHF 57
Jordan Hydrip
Jordan Hydrip Slides (ältere Kinder)
Jordan Hydrip
Slides (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Ava X
Nike Ava X Schuh (ältere Kinder)
Nike Ava X
Schuh (ältere Kinder)
CHF 110
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Schuh (Damen)
Air Jordan Skyline Low
Schuh (Damen)
CHF 105
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Schuh (Damen)
Nike ReactX Rejuven8
Schuh (Damen)
CHF 80
Nike Rejuven8 Run OG SP
Nike Rejuven8 Run OG SP Damenschuh
Nike Rejuven8 Run OG SP
Damenschuh
CHF 150
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Schuh (Damen)
Air Jordan Skyline Low
Schuh (Damen)
CHF 115
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Workout-Schuh für Herren
CHF 105
Jordan OTDR
Jordan OTDR Sandale (Babys und Kleinkinder)
Jordan OTDR
Sandale (Babys und Kleinkinder)
CHF 52
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Laufschuh für ältere Kinder
Nike Pegasus 42
Laufschuh für ältere Kinder
CHF 115
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Herren)
CHF 210
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Damen-Laufschuh
Nike Downshifter 14
Damen-Laufschuh
CHF 80
Nike Free Ride
Nike Free Ride Laufschuh (jüngere Kinder)
Nike Free Ride
Laufschuh (jüngere Kinder)
CHF 80
Nike Moon Shoe Original
Nike Moon Shoe Original Damenschuh
Nike Moon Shoe Original
Damenschuh
CHF 115
Nike Kawa
Nike Kawa Slides für jüngere/ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Kawa
Slides für jüngere/ältere Kinder
CHF 35
Nike P-6000 By You
Nike P-6000 By You Personalisierbarer Herrenschuh
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Nike P-6000 By You
Personalisierbarer Herrenschuh
CHF 170
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Personalisierbarer Herrenschuh
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Nike Air Max 1 By You
Personalisierbarer Herrenschuh
CHF 195
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Personalisierbarer Herrenschuh
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Personalisierbarer Herrenschuh
CHF 240

Sommer-Sneaker: folge deinen Träumen

Schnapp dir ein Paar Sommerschuhe aus unserer neuesten Kollektion und koste deine Warmwetter-Workouts voll aus. Es soll in die Natur gehen? Kein Problem: Wir haben stützende Wanderschuhe, die dich bei jedem Schritt tatkräftig unterstützen. Achte dabei auf die speziellen Profil-Designs der Sohle, die in jede Richtung optimalen Halt versprechen. Außerdem findest du hier eng anliegende Obermaterialien, die Schmutz und kleine Steine fernhalten. Du trainierst viel auf harten Böden? Dann sind strapazierfähige Außensohlen aus Gummi genau die richtige Wahl.


Kühler Komfort dank atmungsaktiver Obermaterialien


Solide Konzentration ist für eine starke sportliche Leistung unerlässlich. Deswegen werden unsere Schuhe für den Sommer mit leichtem Mesh hergestellt, das kein unnötiges Zusatzgewicht erzeugt. Gleichzeitig ermöglichen die gewebten Stoffe optimale Luftdurchlässigkeit, wodurch der Körper überschüssige Wärme loswird und du dich länger frisch fühlst. Wenn es auf den Fußballplatz geht, haben wir Schuhe im Sock-Boot-Design für dich, die besonders eng am Fuß anliegen und somit eine bessere Ballkontrolle versprechen. Oder hol dir ein Paar mit technischen Strukturen, die extra für präzisere Schüsse kreiert wurden.


Ganztägiger Tragekomfort


Von langen Läufen bis hin zum Outdoor-Zirkeltraining: Workouts im Sommer können deinem Körper einiges abverlangen. Wie du es ihm etwas leichter machst? Mit einem Paar reaktionsfähiger Schuhe. Hol dir dafür einfach Nike Sommerschuhe mit Air-Elementen – sie fangen den Aufprall deiner Schritte ab und wandeln ihn anschließend in eine optimale Energierückgabe beim Abtreten. Das bedeutet für dich: maximale Dynamik bei jedem Schritt. Außerdem glänzen die Nike Sommer-Sneaker mit stützenden Polsterungen in der Mittelsohle, die den federnden Effekt noch weiter unterstützen. Dadurch wird nicht nur die Muskelermüdung verkürzt, sondern auch das Verletzungsrisiko reduziert.


Gemütliche Designs für actionreiche Tage


Egal, ob im Urlaub am Pool oder in der Umkleidekabine nach dem Training: Unsere Schuhe für den Sommer sind bei verschiedensten Anlässen eine praktische Wahl. Hol dir etwa Slider aus wasserfesten Materialien, die sich einfach reinigen lassen. Es handelt sich dabei um vorgeformte Schuhe, die nicht nur himmlisch weiche Polsterungen, sondern auch ideale Stützkraft für deinen Fuß versprechen. Die griffigen Außensohlen der Badeschuhe geben dir zudem stabilen Halt auf Fliesenböden sowie auf nassem, rutschigem Untergrund. Wenn die Füße etwas mehr abgedeckt sein sollen, dann hol dir einfach ein Paar Mules mit geschlossenem Zehenbereich.


Hilf angehenden Sportstars beim Realisieren ihrer Träume


Zukünftige Top-Sportler:innen können in unseren Sommerschuhen für Kinder ihre ganz großen Träume verwirklichen. Wir stellen diese Designs aus den gleichen hochwertigen Materialien her, die wir auch für unsere Erwachsenenkollektion verwenden. Was das bedeutet? Beispielsweise Außensohlen mit speziell entwickelten Profilmustern für verschiedene Sportarten. Oder auch Obermaterialien aus leichtem Mesh, die sich den natürlichen Bewegungen der Füße anpassen. Außerdem gibt es softe Polsterungen unter dem Fuß, um den noch im Wachstum befindlichen Körper zu schützen.


Nike Move to Zero


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Als Teil dieser Initiative werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Um uns dabei zu unterstützen, wähle Nike Sommerschuhe, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.