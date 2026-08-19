Damen Sommer-Essentials Schuhe

(42)
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Nike Structure Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Vomero Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Air Rift Breathe
Nike Air Rift Breathe Damenschuh
Bestseller
Nike Air Rift Breathe
Damenschuh
CHF 135
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Damen-Sandale
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Damen-Sandale
CHF 115
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Damenschuh
Nike Air Superfly
Damenschuh
CHF 125
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Slides für Damen
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Slides für Damen
CHF 70
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Damenschuh
CHF 160
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Herren-Trainingsschuh
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Herren-Trainingsschuh
CHF 150
Nike Marina
Nike Marina Slides für Damen
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Slides für Damen
CHF 35
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Golfschuh
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Golfschuh
CHF 230
Nike Calm
Nike Calm Herren-Mules
Recyclingmaterialien
Nike Calm
Herren-Mules
CHF 80
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 240
Nike Victori One
Nike Victori One Damen-Badeslipper
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Damen-Badeslipper
CHF 42
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Golfschuh
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Golfschuh
CHF 185
Nike Roshe G
Nike Roshe G Golfschuh
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Golfschuh
CHF 125
Nike Vapor Pro 3 PRM
Nike Vapor Pro 3 PRM Tennisschuh für Hartplätze für Damen
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CHF 160
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 210
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Damen-Laufschuh für Wettkämpfe
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CHF 350
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
CHF 150
Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 260
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 105
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 80
Nike Rejuven8 Run OG SP
Nike Rejuven8 Run OG SP Damenschuh
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Damenschuh
CHF 150
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Damen-Trainingsschuh
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Damen-Trainingsschuh
CHF 150
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 115
Nike Moon Shoe Original
Nike Moon Shoe Original Damenschuh
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Damenschuh
CHF 115
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Damen-Laufschuh
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Damen-Laufschuh
CHF 80
Nike Air Superfly Moc
Nike Air Superfly Moc Schuh für Damen
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Schuh für Damen
29 % Rabatt
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
Nike Air Rift
Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh
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Damenschuh
29 % Rabatt
Nike Total 90 SE
Nike Total 90 SE Damenschuh
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Damenschuh
29 % Rabatt
Jordan NOLA
Jordan NOLA Damen-Slides
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28 % Rabatt
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Vomero 18
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damenschuh
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Damenschuh
29 % Rabatt
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
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Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Damen-Trainingsschuh
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CHF 150
Air Jordan Skyline Low
Air Jordan Skyline Low Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 115
Nike Moon Shoe Original
Nike Moon Shoe Original Damenschuh
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Damenschuh
CHF 115
Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Damen-Laufschuh
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CHF 80
Nike Air Superfly Moc
Nike Air Superfly Moc Schuh für Damen
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Schuh für Damen
29 % Rabatt
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Damenschuh
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Damenschuh
29 % Rabatt
Nike Total 90 SE
Nike Total 90 SE Damenschuh
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29 % Rabatt
Jordan NOLA
Jordan NOLA Damen-Slides
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28 % Rabatt
Nike Structure 26
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Jordan Pointe
Jordan Pointe Damenschuh
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Damenschuh
29 % Rabatt
Nike Air Superfly
Nike Air Superfly Schuh (Damen)
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Nike Air Rift
Nike Air Rift Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Bella 7
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt

Sommer-Sneaker für Damen: power dich aus

Unsere Sommerschuhe für Damen geben dir die nötige Unterstützung für anspruchsvolle Workouts bei warmem Wetter. Hier erwarten dich beispielsweise niedrig geschnittene Designs, die maximale Bewegungsfreiheit um den Knöchel herum ermöglichen. Oder wenn dir extra Stabilität wichtig ist, dann ist ein Modell mit stützendem Schuhkragen eine ideale Wahl. In der Sohle sorgen zudem speziell entworfene Profilmuster dafür, dass der Schuh alle einzigartigen Anforderungen deiner Sportart erfüllt. Was jetzt noch fehlt? Die leichten Obermaterialien aus atmungsaktiven Stoffen – und schon kann es losgehen.


Gepolsterte Designs für deine Füße


Unsere Sommer-Sneaker für Damen werden mit stoßdämpfenden Polsterungen hergestellt, die beim Training den Muskel- und Gelenkschutz fördern. Außerdem verwenden wir bei der Fertigung leichten, reaktionsfähigen Schaumstoff, der bei jeder Bewegung den Aufprall abfängt. Das mindert nicht nur die Muskelermüdung, sondern reduziert auch die Verletzungsgefahr. Wenn du nach einem besonders dynamischen Tragegefühl suchst, hol dir ein Design mit unseren ausgezeichneten Air-Elementen. Sie drücken sich beim Auftreten zusammen und weiten sich anschließend wieder, um dich mit zusätzlicher Schubkraft zu unterstützen.


Kühler Komfort dank atmungsaktiver Obermaterialien


Wenn du deine Limits bei warmem Wetter austestest, ist Schwitzen vorprogrammiert. Deswegen sind Nike Damenschuhe für den Sommer auf Atmungsaktivität ausgerichtet. Hier findest du beispielsweise Obermaterialien aus Mesh, die für eine optimale Luftzirkulation sorgen und dadurch lang anhaltenden Tragekomfort versprechen. Zudem haben diese Modelle gezielt platzierte Perforationen in Bereichen mit hoher Hitzeentwicklung – für zusätzliche Frische an den wichtigsten Stellen. Unsere speziell entwickelten Materialien garantieren übrigens auch, dass der Fuß seine natürlichen Bewegungen ausführen kann.


Bestleistung beim Laufen


Von der morgendlichen Runde bis zum nächsten Lauf-Event: Unsere Nike Sommerschuhe für Damen wurden dafür konzipiert, Läuferinnen aller Art an ihre Ziele zu bringen. Wenn du viel auf harten Böden läufst, ist ein Paar mit Außensohlen aus Gummi eine exzellente Wahl – das extrem strapazierfähige Material hält nämlich einiges aus. Wenn dir Stabilität und maximales Selbstbewusstsein besonders wichtig sind, greif zu einem Style mit leicht strukturiertem Profil in der Sohle, das einen zuverlässigen Halt ermöglicht. Es geht über Wiesen und Waldwege? Dann sind unsere speziellen Designs für Trailruns wahrscheinlich die beste Option, da sie mit ihren verschieden ausgerichteten Kerben im Profil hervorragende Traktion auf nassem oder unebenem Gelände versprechen.


Erlebe unvergessliche Outdoor-Abenteuer


Trekking-Schuhe sind bei Outdoor-Abenteuern unerlässlich. Glücklicherweise findest du bei unseren Nike Sommerschuhen für Damen auch Varianten mit gepolsterten Schuhkragen, die ideale Stabilität für die Gelenke bieten. Sie liegen eng am Fuß an, damit Schmutz und Steinchen nicht in den Schuh gelangen. Außerdem findest du hier auch Styles, die am Vorderfuß, Fußrücken und im Zehenbereich breiter – und somit stabiler – gestaltet sind. Damit du bei all dem harten Training nicht allzu sehr unter Muskelermüdung leidest, sind diese Alleskönner obendrein mit besonders dicken Polsterungen ausgestattet.


Unsere Mission


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Das findest du gut? Dann entscheide dich für Nike Sommerschuhe für Damen, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Sommerschuhe für Damen zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.