  1. Bekleidung
    2. /
  2. Unterteile
    3. /
  3. Shorts

Kinder Schwarz Shorts

(68)
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 27
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußball Shorts aus Webmaterial (ältere Kinder)
CHF 22
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 42
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts für jüngere Kinder
Frisch eingetroffen
Paris Saint-Germain Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts für jüngere Kinder
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Shorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike x LEGO® Kollektion
Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike x LEGO® Kollektion
Aero-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 94.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 35
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder, Mädchen, ca. 10 cm)
CHF 22
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 32
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Strike
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 37
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
CHF 32
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
FC Chelsea 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
CHF 45
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Strickshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Strickshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Leggings für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Leggings für Mädchen
CHF 50
Nike One
Nike One Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
CHF 32
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Webshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
Nike Sportswear Club
Webshorts (ca. 15 cm; ältere Kinder)
CHF 40
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 18 cm; ältere Kinder)
Bestseller
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 18 cm; ältere Kinder)
CHF 20
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Niederlande 2026 Heimstadion
Niederlande 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Niederlande 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear City Utility
Cargoshorts für ältere Kinder
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
CHF 52
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Inter Mailand 2026 Stadium SE Nike ACG Replika-Fußball-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Nike ACG Replika-Fußball-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 45
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
CHF 45
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
Kobe
Basketballshorts für ältere Kinder
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Webshorts für ältere Kinder
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 35
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 30
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
Nike Sportswear Classic
Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
CHF 32
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
CHF 32
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Dash
Nike Dash Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Dash
Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 55
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Energy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 52
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jersey-Shorts für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear
Jersey-Shorts für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 35
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
FFF 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Ausverkauft
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Nike Tech Fleece
Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 70
Niederlande 2026 Heimstadion
Niederlande 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Niederlande 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear City Utility
Cargoshorts für ältere Kinder
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
CHF 52
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Inter Mailand 2026 Stadium SE Nike ACG Replika-Fußball-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Nike ACG Replika-Fußball-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 45
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club
Gewebte Cargoshorts für ältere Kinder
CHF 45
Kobe
Kobe Basketballshorts für ältere Kinder
Kobe
Basketballshorts für ältere Kinder
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Webshorts für ältere Kinder
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 35
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 30
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
Nike Sportswear Classic
Bike Shorts mit hohem Taillenbund (ca. 12,5 cm; Damen)
CHF 32
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
CHF 32
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Dash
Nike Dash Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Dash
Dri-FIT Laufshorts für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 55
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Energy
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 52
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
Jordan Dri-FIT Replika-Fußballshorts für ältere Kinder
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jersey-Shorts für ältere Kinder (Mädchen)
Nike Sportswear
Jersey-Shorts für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 35
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
FFF 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Ausverkauft
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50