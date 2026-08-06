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Ältere Kinder (7–15 Jahre) Kinder Training & Fitness Shorts

(29)
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
Nike Multi
Nike Multi Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Bestseller
Nike Multi
Gewebte Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 27
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Shorts (Mädchen, ca. 12,5 cm)
CHF 32
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Multi
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
+3
Frisch eingetroffen
Nike Miler
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen) (erweiterte Größe)
CHF 32
Nike DNA
Nike DNA Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketballshorts für ältere Kinder (ca- 13 cm)
CHF 45
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Frisch eingetroffen
Nike Multi
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 30
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Pro Leak Protection: Periodensichere
Dri-FIT-Shorts für ältere Kinder
CHF 40
Nike One
Nike One Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Web-Trainingsshorts mit hohem Bund für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 8 cm) (Mädchen)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (Mädchen, große Größe)
CHF 32
Nike MAVN
Nike MAVN Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
Ausschluss von Angeboten
Nike MAVN
Mädchen-Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund (ca. 18 cm)
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
Ausverkauft
Nike Pro
Dri-FIT Shorts (ca. 12,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 32
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fleece-Shorts (ältere Kinder, Jungen)
CHF 45
Nike x LEGO® Kollektion
Nike x LEGO® Kollektion Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike x LEGO® Kollektion
Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Shorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 32
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT-Shorts (ältere Kinder)
CHF 40
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
CHF 32
Nike MAVN
Nike MAVN Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Dri-FIT Repel Laufshorts mit mittelhohem Bund (Mädchen, ca. 8 cm)
CHF 55
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Trainingsshorts (ältere Kinder)
CHF 55
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 45
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi Refresh
Shorts (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Challenger
Nike Challenger Webshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Challenger
Webshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
26 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
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Nike Pro
2-in-1-Shorts (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 45
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Shorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi Refresh
Shorts (ältere Kinder)
CHF 32
Nike Challenger
Nike Challenger Webshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Challenger
Webshorts für ältere Kinder (Jungen)
CHF 35
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
26 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainings-Caprihose (Mädchen)
28 % Rabatt