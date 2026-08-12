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Inter Mailand 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
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Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
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FC Chelsea 2026/27 Stadion Auswärtstrikot
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Heimtrikot
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Englische Nationalmannschaft 2026 Match-Auswärtstrikot
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
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Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Away
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