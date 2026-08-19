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Sweatshirts & Hoodies für den Winter

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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
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Sweatshirt für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
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Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Performance UV-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
Performance UV-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 80
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
29 % Rabatt

Winter-Hoodies: Körperwärme auf Vorrat

Pack dich warm ein und genieße den Komfort unserer Sweatshirts und Hoodies für den Winter. Unsere Nike Therma-FIT Technologie mit doppelt gebürstetem Mikrofaser-Fleece nutzt deine natürliche Körperwärme, um dich warmzuhalten, ohne aufzutragen. So entstehen leichtgewichtige, kuschelige Modelle, in denen du dein Training fortsetzen kannst, egal, wie kalt es wird.


Die besten Designs erkennt man daran, dass Form und Funktion aufeinander abgestimmt sind. Vom Freizeit-Outfit bis zur windfesten Sportswear findest du bei Nike eine Vielzahl an warmen Hoodies, die hier voll ins Schwarze treffen. Lässige Modelle mit halblangem Reißverschluss sind ideal für Läufe im Freien, da sich die Luftzufuhr leicht regulieren lässt. Willst du vor allem Smartphone und Wertsachen unterwegs sicher verstauen, wähle ein Modell mit integrierten Taschen.


Den maximalen Kuschelfaktor bietet dir ein Nike Winter-Hoodie aus softem Fleece, das kaltem Wind Paroli bietet. Warme Hoodies mit Rippstrick-Bündchen in klassischem Schwarz, Grau oder Marineblau sind die idealen Basics für den Alltag. Wer raffiniertere Looks bevorzugt, greift zu grafischen Prints und leuchtenden Farbtönen, gepaart mit dem aufgestickten Nike Swoosh für das kultige Statement-Finish.


Komfort rund um die Uhr ist genau dein Ding? Dann wirst du unser Tech Fleece lieben – ein innovatives, strapazierfähiges Material, das bei der Herstellung von leichtgewichtiger Winterbekleidung schon viel Pionierarbeit geleistet hat und immer noch zum Einsatz kommt. Doch unser neuestes High-Performance-Material, Nike Forward, macht bei warmen Hoodies einen ebenso guten Job. Dieses hypermoderne Material besteht aus ultradünnem Nadelgewebe und bietet dir maximale Luftzirkulation, während es dich gleichzeitig schön warm hält.


Übrigens: Im Vergleich zu herkömmlichem Strick-Fleece wird bei der Produktion von Nike Forward durchschnittlich 75 % weniger CO₂ ausgestoßen – ein wichtiger Beitrag für die „Move to Zero“-Kampagne von Nike, die darauf abzielt, CO₂-Ausstoß und Abfallmengen unternehmensweit auf null zu senken. Natürlich findest du noch andere nachhaltige Materialien im Sortiment, darunter Recycling-Polyester, dessen Garn aus recycelten Plastikflaschen gesponnen wurde. Achte beim Kauf von Nike Winter-Hoodies auf das Label „Nachhaltige Materialien“ – so kannst du einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten.