Winter-Outfits & -Kleidung

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Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Bestseller
Nike Everyday Lightweight
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 17
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (6 Paar)
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Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (6 Paar)
CHF 30
Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
CHF 42
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Dri-FIT
Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 42
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
CHF 50
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Nike Everyday Cushioned
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 17
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufhose für Herren
CHF 135
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Damen-Laufjacke
Recyclingmaterialien
Nike Storm-FIT Swift
Damen-Laufjacke
CHF 160
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Longsleeve mit enger Passform für Herren
CHF 50
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
CHF 85
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
CHF 145
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
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Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
CHF 22
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 57
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
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Storm-FIT Aerogami-Laufjacke (Herren)
CHF 259.95
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
Jogger für ältere Kinder
CHF 45
Jordan
Jordan Crew-Socken für jeden Tag (3 Paar)
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CHF 22
Nike Everyday Plus „Rift“
Nike Everyday Plus „Rift“ Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
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Leichte Crew-Socken mit geteilten Zehen (1 Paar)
CHF 17
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
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Sweatshirt für ältere Kinder
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Fitness-Longsleeve mit Stehkragen für Herren
CHF 50
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
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Hoodie für ältere Kinder
CHF 52
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
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Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
CHF 110
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
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Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 20
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargohose für ältere Kinder
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Cargohose für ältere Kinder
CHF 57
Jordan Flight
Jordan Flight Herren-Daunenparka
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Herren-Daunenparka
CHF 420
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Herren-Tights
Recyclingmaterialien
Nike Pro Dri-FIT
Herren-Tights
CHF 50
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Herren
CHF 135
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Performance UV-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Nike Primary Fleece
Performance UV-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 80
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
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Nike Everyday Lightweight
Trainings-Footie-Socken für Damen (3 Paar)
CHF 17
Nike Cushioned
Nike Cushioned Crew-Trainingssocken (3 Paar)
Nike Cushioned
Crew-Trainingssocken (3 Paar)
CHF 16.95
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
CHF 75
Nike
Nike Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike
Dri-FIT Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Mädchen)
CHF 52
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT Jogger (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT Jogger (ältere Kinder)
CHF 52
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
29 % Rabatt
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Damen-Laufweste
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Damen-Laufweste
29 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
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Nike Therma
Schmal zulaufende Therma-FIT Fitnesshose für Herren
29 % Rabatt
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
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Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt
Nike Therma-FIT Academy
Nike Therma-FIT Academy Fußballhose für ältere Kinder
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Nike Therma-FIT Academy
Fußballhose für ältere Kinder
28 % Rabatt

Winterkleidung: Schutz vor der Kälte

Ob beim Laufen oder im Fitnessstudio – unsere Winter-Outfits halten dich warm. Entdecke Styles mit Nike Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme reguliert, damit dir auch bei sinkenden Temperaturen nicht kalt wird. Gestepptes Material auf der Brust isoliert zusätzlich, während Mesh-Einsätze für die nötige Atmungsaktivität sorgen. Sei mit einer leichten, wasserabweisenden Jacke für jedes Wetter gerüstet. Versteckbare Kapuzen lassen sich im Kragen verstauen, sodass du dich ungestört auf deine Leistung konzentrieren kannst.


Wir bei Nike wissen, dass Winterkleidung mehr leisten muss. Unsere langärmeligen Trainingsoberteile aus dehnbarem Strick passen sich deinen Muskeln an und lassen sich nahtlos unter dickeren Schichten tragen. Performance-Socken bieten dir beim Training gepolsterten Komfort. Für maximale Gemütlichkeit gibt es leichte Fleece-Styles, die innen und außen superweich sind, damit du warm bleibst und gleichzeitig voll beweglich bist. Stehst du auf den Baggy-Look? Dann entdecke unsere lässigen Modelle mit überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln. Flache Nähte verhindern jegliches Reiben, damit dich nichts vom Training ablenkt.


Wenn du an deine Grenzen gehst, können Details den entscheidenden Unterschied machen. Unsere Wintermode umfasst Rollkragenpullover, die deinen Hals warmhalten. Außerdem haben wir Modelle mit Daumenlöchern, die zusätzlichen Schutz an den Armen bieten. Jogginghosen und Jacken mit praktischen Reißverschlusstaschen sichern deine Essentials – egal, wie schnell du unterwegs bist. Dank der Kordelzüge am Bund kannst du die Passform deines Outfits individuell anpassen und erhältst so maximale Bewegungsfreiheit.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Winterbekleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.