Winterkleidung: Schutz vor der Kälte
Ob beim Laufen oder im Fitnessstudio – unsere Winter-Outfits halten dich warm. Entdecke Styles mit Nike Therma-FIT Technologie, die deine natürliche Körperwärme reguliert, damit dir auch bei sinkenden Temperaturen nicht kalt wird. Gestepptes Material auf der Brust isoliert zusätzlich, während Mesh-Einsätze für die nötige Atmungsaktivität sorgen. Sei mit einer leichten, wasserabweisenden Jacke für jedes Wetter gerüstet. Versteckbare Kapuzen lassen sich im Kragen verstauen, sodass du dich ungestört auf deine Leistung konzentrieren kannst.
Wir bei Nike wissen, dass Winterkleidung mehr leisten muss. Unsere langärmeligen Trainingsoberteile aus dehnbarem Strick passen sich deinen Muskeln an und lassen sich nahtlos unter dickeren Schichten tragen. Performance-Socken bieten dir beim Training gepolsterten Komfort. Für maximale Gemütlichkeit gibt es leichte Fleece-Styles, die innen und außen superweich sind, damit du warm bleibst und gleichzeitig voll beweglich bist. Stehst du auf den Baggy-Look? Dann entdecke unsere lässigen Modelle mit überschnittenen Schultern und weiten Ärmeln. Flache Nähte verhindern jegliches Reiben, damit dich nichts vom Training ablenkt.
Wenn du an deine Grenzen gehst, können Details den entscheidenden Unterschied machen. Unsere Wintermode umfasst Rollkragenpullover, die deinen Hals warmhalten. Außerdem haben wir Modelle mit Daumenlöchern, die zusätzlichen Schutz an den Armen bieten. Jogginghosen und Jacken mit praktischen Reißverschlusstaschen sichern deine Essentials – egal, wie schnell du unterwegs bist. Dank der Kordelzüge am Bund kannst du die Passform deines Outfits individuell anpassen und erhältst so maximale Bewegungsfreiheit.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Winterbekleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.