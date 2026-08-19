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Hoher Bund Training & Fitness Hosen & Tights

Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 55
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
CHF 52
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
CHF 165
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 70
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 105
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
CHF 150
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
CHF 40
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 37