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  2. Hoodies & Sweatshirts

Durchgehender Reißverschluss Hoodies & Sweatshirts

(56)
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
+1
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 80
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Kapuzenjacke (Damen)
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Kapuzenjacke (Damen)
CHF 135
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club Fleece
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
+4
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
CHF 94.95
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FC Barcelona Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
+6
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Inter Mailand Tech Fleece Windrunner
Nike Football Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 155
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece mittleres Gewicht
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
CHF 150
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Oversize-Fleecejacke (Herren)
Jordan Brooklyn
Oversize-Fleecejacke (Herren)
CHF 85
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Therma
Therma-FIT Fitness-Oberteil mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear
Damenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 160
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Oversize-Track-Jacket (Damen)
Nike Pregame Fleece
Oversize-Track-Jacket (Damen)
CHF 135
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 135
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
CHF 57
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
CHF 155
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
CHF 210
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
CHF 94.95
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
+1
Nike Sportswear Studio Fleece
Oversize-Kapuzenjacke für ältere Kinder (Mädchen)
CHF 52
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
+1
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece aus mittelschwerem Material
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Tech
Nike Tech Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Herren-Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 170
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 135
England Tech Fleece Windrunner
England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
England Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
CHF 155
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
+2
Frisch eingetroffen
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
CHF 57
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
FFF Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Windrunner-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Fleece-Windrunner-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 150
Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Tech Fleece
Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
CHF 105
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke mit reflektierenden Akzenten (ältere Kinder)
CHF 105
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Jordan Brooklyn
Herren-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 80
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
CHF 99.95
Nike MAVN
Nike MAVN Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
Recyclingmaterialien
Nike MAVN
Strick-Kapuzenjacke mit Therma-FIT-Technologie für Mädchen
CHF 75
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT-ADV-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
CHF 230
Nike Tech Windrunner
Nike Tech Windrunner Dri-FIT Windrunner-Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech Windrunner
Dri-FIT Windrunner-Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
CHF 160
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT Herren-Kapuzenjacke
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT Herren-Kapuzenjacke
CHF 125
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club
Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 70
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 94.95
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 155
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Nike Fußball-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 110
Nike Club
Nike Club French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike Club
French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
CHF 94.95
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
Nike Club Fleece
French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
CHF 57
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial Baby-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
NikeSKIMS dehnbares Strickmaterial
Baby-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
CHF 125
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 115
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
Ausschluss von Angeboten
Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)
CHF 64.95
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)
CHF 155
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 155
Nike Studio Fleece Heavyweight
Nike Studio Fleece Heavyweight Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Studio Fleece Heavyweight
Oversize-Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 99.95
FC Chelsea Phoenix Fleece
FC Chelsea Phoenix Fleece Nike Football Oversize-Kapuzenjacke (Damen)
FC Chelsea Phoenix Fleece
Nike Football Oversize-Kapuzenjacke (Damen)
CHF 94.95
Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Atlético Madrid Chill Terry (Damen) Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 94.95
Nike Flex
Nike Flex Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Flex
Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
18 % Rabatt
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Gewebtes Track-Oberteil (Herren)
Nike Sportswear Tuned Air
Gewebtes Track-Oberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
29 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike Sportswear Tech Essentials
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
29 % Rabatt
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie im Cropped-Style mit Satinfutter (Damen)
Jordan Flight Fleece
Hoodie im Cropped-Style mit Satinfutter (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kapuzenjacke für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Kapuzenjacke für ältere Kinder
29 % Rabatt
FC Chelsea Phoenix Fleece
FC Chelsea Phoenix Fleece Nike Football Oversize-Kapuzenjacke (Damen)
FC Chelsea Phoenix Fleece
Nike Football Oversize-Kapuzenjacke (Damen)
CHF 94.95
Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Atlético Madrid Chill Terry (Damen) Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Atlético Madrid Chill Terry (Damen)
Nike Fußball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 94.95
Nike Flex
Nike Flex Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Flex
Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
18 % Rabatt
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Gewebtes Track-Oberteil (Herren)
Nike Sportswear Tuned Air
Gewebtes Track-Oberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
29 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike Sportswear Tech Essentials
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
29 % Rabatt
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie im Cropped-Style mit Satinfutter (Damen)
Jordan Flight Fleece
Hoodie im Cropped-Style mit Satinfutter (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kapuzenjacke für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Kapuzenjacke für ältere Kinder
29 % Rabatt