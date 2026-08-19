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Damen Hoher Bund Hosen & Tights

Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 70
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
CHF 150
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Paris Saint-Germain Windrunner
Paris Saint-Germain Windrunner Nike Football Webhose mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Windrunner
Nike Football Webhose mit hohem Bund (Damen)
CHF 115
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
CHF 165
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 105
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
CHF 150
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 52
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 74 cm hohem Bund (Damen)
CHF 150
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 110
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
CHF 85
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
CHF 135
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Nike Zenvy
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 130
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
CHF 45
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
CHF 130
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
NikeSKIMS Weightless
Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
CHF 110
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 55
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen
CHF 62
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Balloon-Trainingshose mit hohem Bund (Damen)
Nike Sportswear
Oversize-Balloon-Trainingshose mit hohem Bund (Damen)
CHF 125
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 52
Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Shorts (Damen, ca. 13 cm)
CHF 40
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 70
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
CHF 120
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
CHF 135
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95