Nike Cyber Monday 2026

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Nike Swim
Nike Swim Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
Nike Swim
Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
29 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
29 % Rabatt
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Laufspikes für Sprints
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Laufspikes für Sprints
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Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
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Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)
Bestseller
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Schuh (Herren)
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
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Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
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Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike Sportswear "R9"
Nike Sportswear "R9" Herren-T-Shirt
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Herren-T-Shirt
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Schuh für Damen
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Schuh für Damen
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NBA Essential
NBA Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
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Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Air
Nike Air Hoodie (ältere Kinder)
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Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
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Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
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Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
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Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
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Nike Initiator
Nike Initiator Herren-Laufschuh
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Herren-Laufschuh
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Nike V5 RNR Suede
Nike V5 RNR Suede Schuh (jüngere Kinder)
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Schuh (jüngere Kinder)
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Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
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Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
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Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
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Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Nike Flex
Nike Flex Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
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Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
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Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
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Track & Field Langstrecken-Spikes
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Jordan 1 Mid
Jordan 1 Mid Schuh für jüngere Kinder
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
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Herrenschuh
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
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Shorts (Herren)
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
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Nike Stride
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
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Nike Shox TL
Nike Shox TL Damenschuh
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LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" Basketballschuh
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Air
Nike Air Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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NikeCourt Advantage
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Nike Swoosh
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Nike Initiator
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Nike V5 RNR Suede
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Nike Alphafly 3 Glam
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Nike Alate Minimalist
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Nike Flex
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Nike Victory 2
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Jordan 1 Mid
Jordan 1 Mid Schuh für jüngere Kinder
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Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
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Herrenschuh
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
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Shorts (Herren)
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
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Nike Stride
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
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Nike Shox TL
Nike Shox TL Damenschuh
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LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" Basketballschuh
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Nike Cyber Monday 2026: Entdecke neue Looks

Ergänze deine Outfits mit Sportswear und Schuhen aus dem Nike Cyber Monday. Unsere besten Cyber-Monday-Angebote beinhalten einige der beliebtesten Kult-Modelle für Männer, Frauen und Kinder – vom reaktionsfreudigen Air Max Sneaker bis hin zu Fußballtrikots, in denen du dein Team repräsentieren kannst. Vielleicht bist du auch auf der Suche nach Layering-Pieces oder Jacken? Am Cyber Monday von Nike wirst du fündig.

Perfektioniere deinen Look mit kultigen Nike Sneakern und laufe mit federnden Schritten ins Ziel. Freue dich auf Rabatte bei Klassikern wie dem Nike Blazer Sneaker oder greife zum Nike Air Max Sneaker, wenn dir Stabilität und Dämpfung wichtig sind. Egal, wofür du dich entscheidest, unser reaktionsfreudiger Schaumstoff in der Zwischensohle schenkt dir vollkommenen Tragekomfort – Kilometer für Kilometer.

In unseren Sonderangeboten der Nike Cyber Week findest du auch bequeme Basics wie Hoodies und Sweatshirts. Kombiniere sie mit Hosen oder Jogginghosen aus leichtem Fleece, die dich von Kopf bis Fuß wärmen, ohne dick aufzutragen. Erkunde am Nike Cyber Monday 2026 auch unsere Sonderangebote für Sportswear mit Nike Dri-FIT Technologie. In diesen Pieces mit kühlendem Effekt kannst du dich ganz auf dein Training konzentrieren.