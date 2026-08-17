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Air Force 1 Low Schuhe & Sneaker

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Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
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Nike Air Force 1 '07
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 Retro Premium Damenschuh
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh für ältere Kinder
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Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 Edge Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Nike Air Force 1 '07 Next Nature Schuh (Damen)
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Nike Air Force 1 '07 Next Nature
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren)
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 LV8 „USA“ Schuh (Herren)
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
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Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 Low Retro Premium Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 LV8 Herrenschuh
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Nike Air Force 1 '07 Herrenschuh
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Nike Air Force 1
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Nike Air Force 1 Low By You
Nike Air Force 1 Low By You Personalisierbarer Damenschuh
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Nike Air Force 1 Low By You
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Nike Force 1
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Schuh für jüngere Kinder
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Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Schuh (Babys, Kleinkinder)
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Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Schuh (ältere Kinder)
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Air Force 1 '07 Low SE
Air Force 1 '07 Low SE Damenschuh
Air Force 1 '07 Low SE
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Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Schuhe
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Nike Force 1 Low EasyOn
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Nike Air Force 1 '07 SE
Nike Air Force 1 '07 SE Damenschuh
Nike Air Force 1 '07 SE
Damenschuh
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Nike Air Force 1 Low-Top-Sneaker: Klassiker mit Upgrade

Die Nike Air Force 1 AF1 Low verbinden einen cleanen, schlanken Look mit dauerhaftem Komfort. Dank ihrer bequemen, zeitlosen Konstruktion bieten die AF1 Low ein ikonisches Statement-Design und ein weiches Laufgefühl. In unserer Auswahl findest du Modelle mit dezenten Plateausohlen für etwas mehr Höhe sowie luxuriöse Designs aus Wildleder. Auch Juniorgrößen sind dabei – von Sneakern für ältere Kinder bis hin zu Easy-On-Versionen für die Kleinsten, die sich spielend leicht an- und ausziehen lassen. So erlebt die ganze Familie den klassischen Style und die hochwertige Qualität der Low Top AF1.


Mit den Air Force 1 Low-Top-Sneakern bekommst du Technologie, Style und Komfort in einem. 1982 brachte Nike mit dem AF1-Design den ersten Basketballschuh mit Nike Air-Technologie auf den Markt. Die weiche, federnde Dämpfung ist bis heute ein Markenzeichen – und bei den aktuellen Modellen noch leichter und raffinierter. Der gepolsterte, niedrig geschnittene Kragen sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und einen eleganten Look, während die Perforationen an der Zehenkappe Belüftung bieten und den charakteristischen Look des Air Force 1 perfekt ergänzen.


Entscheide dich für Nike Air Force 1 Low Schuhe in zeitlosen Blockfarben oder setze ein Statement mit limitierten Farben und Prints, die den Kultstatus der AF1 Low als Streetstyle-Ikone unterstreichen. Egal, für welchen Style du dich entscheidest: Das Obermaterial aus weichem Leder wird mit der Zeit noch geschmeidiger und entwickelt einen coolen Vintage-Charakter. Griffige Gummisohlen garantieren zuverlässige Traktion und sind dank Cupsole-Nähten besonders langlebig.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für niedrige Nike Air Force 1 Low mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.