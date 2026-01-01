Tottenham Hotspur Club Fleece Nike Jogger (ältere Kinder, Jungen)

Tottenham Hotspur Club Fleece
Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)
Weich, warm und bequem – diese Tottenham Hotspur Jogginghose kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: II3965-451
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Tottenham Hotspur Club Fleece
Weich, warm und bequem – diese Tottenham Hotspur Jogginghose kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: II3965-451
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 138 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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