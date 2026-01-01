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Inter Mailand City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren) - Schwarz/University Gold

Inter Mailand City Side

Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)

CHF 105
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Dieser Inter Mailand Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/University Gold
  • Style: IO3442-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Inter Mailand City Side

CHF 105

Dieser Inter Mailand Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt. Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Kapuze mit Kordelzug
  • Getrennte Kängurutasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/University Gold
  • Style: IO3442-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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