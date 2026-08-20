FC Chelsea Windrunner Nike Football Webjacke mit UV-Schutz (Damen)

Die Designlinien dieser großzügig geschnittenen FC Chelsea Jacke erinnern an unseren ursprünglichen Look und wurden von der originalen Windrunner inspiriert. Dank der wasserabweisenden Beschichtung und der UV-Technologie, die in das gewebte Material integriert sind, bist du bei Regen und Sonne bestens ausgestattet.

Gezeigte Farbe: Bright Blue/Weiß/Midwest Gold/Midwest Gold

Style: II3434-452

Ursprungsland/-region: Vietnam