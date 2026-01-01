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FC Chelsea Tech Fleece Nike Football Shorts (Herren) - Pitch Blue/Midwest Gold

FC Chelsea Tech Fleece

Nike Fußballshorts für Herren

CHF 99.95
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Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.


  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Style: IQ4964-426
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

FC Chelsea Tech Fleece

CHF 99.95

Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.

Produktinformationen

  • Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Style: IQ4964-426
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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