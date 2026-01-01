FC Chelsea Tech Fleece Nike Football Shorts (Herren)

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FC Chelsea Tech Fleece
Nike Fußballshorts für Herren
CHF 99.95
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
- Style: IQ4964-426
- Ursprungsland/-region: Vietnam
FC Chelsea Tech Fleece
CHF 99.95
Unser hochwertiges, leichtes Tech Fleece ist außen und innen geschmeidig und bietet dir jede Menge Wärme, ohne aufzutragen. So kannst du Chelsea bei jedem Wetter anfeuern.
Produktinformationen
- Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Midwest Gold
- Style: IQ4964-426
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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FC Chelsea Tech Fleece
CHF 99.95