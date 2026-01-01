FC Chelsea Nike Football Jacke mit Synthetikfüllung und Kapuze (ältere Kinder)

Kaltes Wetter sollte niemals der Grund sein, weshalb du nicht zeigst, für welches Team du bist. Diese Jacke hat ein weiches Fleece-Futter und eine Synthetikfüllung, um dich warm zu halten, ohne dich einzuschränken. Mit Chelsea-FC-Details auf der Vorder- und Rückseite zeigst du aus jedem Blickwinkel, wie stolz du auf dein Team bist.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Bright Blue

Style: IQ7122-010

Ursprungsland/-region: Vietnam