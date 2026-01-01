FC Chelsea Nike Football Jacke mit Synthetikfüllung und Kapuze (ältere Kinder)

FC Chelsea
Nike Fußballjacke mit Synthetikfüllung und Kapuze für ältere Kinder
Kaltes Wetter sollte niemals der Grund sein, weshalb du nicht zeigst, für welches Team du bist. Diese Jacke hat ein weiches Fleece-Futter und eine Synthetikfüllung, um dich warm zu halten, ohne dich einzuschränken. Mit Chelsea-FC-Details auf der Vorder- und Rückseite zeigst du aus jedem Blickwinkel, wie stolz du auf dein Team bist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ7122-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
FC Chelsea
Kaltes Wetter sollte niemals der Grund sein, weshalb du nicht zeigst, für welches Team du bist. Diese Jacke hat ein weiches Fleece-Futter und eine Synthetikfüllung, um dich warm zu halten, ohne dich einzuschränken. Mit Chelsea-FC-Details auf der Vorder- und Rückseite zeigst du aus jedem Blickwinkel, wie stolz du auf dein Team bist.
Produktinformationen
- Vordertaschen
- Gewebtes Namensschild innen
- Body/Futter/Füllung: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Bright Blue
- Style: IQ7122-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 145 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu FC Chelsea.
FC Chelsea