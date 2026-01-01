Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial (Herren)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Mit Designdetails speziell für aufstrebende Fußballstars bieten die klassische Passform und schweißableitende Technologie kühlen Tragekomfort, damit du dich voll und ganz auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Work Blue/Weiß
- Style: IB5064-451
- Ursprungsland/-region: Thailand
England Strike
Mit Designdetails speziell für aufstrebende Fußballstars bieten die klassische Passform und schweißableitende Technologie kühlen Tragekomfort, damit du dich voll und ganz auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.
Vorteile
- In den Seitentaschen mit Reißverschluss kannst du deine Essentials sicher aufbewahren.
- Mesh-Einsätze gewährleisten Atmungsaktivität bei geringem Gewicht.
Produktinformationen
- Elastischer Bund
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Work Blue/Weiß
- Style: IB5064-451
- Ursprungsland/-region: Thailand
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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