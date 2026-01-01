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Nike Commute Rucksack (25 l) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Recyclingmaterialien

Nike Commute

Rucksack (25 l)

CHF 80
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
EINHEITSGRÖSSE

Dieser Rucksack verfügt über reflektierende Details für die modernen Pendler:innen. Er verfügt über ein separates, gepolstertes Laptopfach, in dem du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet.


  • Gezeigte Farbe: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Style: IQ1281-085
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Commute

CHF 80

Dieser Rucksack verfügt über reflektierende Details für die modernen Pendler:innen. Er verfügt über ein separates, gepolstertes Laptopfach, in dem du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet.

Vorteile

  • In das Innenfach passt ein Laptop mit einer Größe von bis zu ca. 38 cm (15 Zoll).
  • Gepolsterter Rückeneinsatz und verstellbare Schulterträger für noch mehr Komfort.
  • Die Reißverschlusstasche außen bietet schnellen Zugriff auf kleine wichtige Dinge.
  • In der abnehmbaren Minitasche kannst du kleine Gegenstände aufbewahren.

Produktinformationen

  • Ca. 30,5 x 48,5 x 13 cm (H x B x T)
  • Reflektierende Designdetails
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Style: IQ1281-085
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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