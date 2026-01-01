Recyclingmaterialien
Nike Commute
Rucksack (25 l)
Dieser Rucksack verfügt über reflektierende Details für die modernen Pendler:innen. Er verfügt über ein separates, gepolstertes Laptopfach, in dem du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet.
- Gezeigte Farbe: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Style: IQ1281-085
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Nike Commute
Dieser Rucksack verfügt über reflektierende Details für die modernen Pendler:innen. Er verfügt über ein separates, gepolstertes Laptopfach, in dem du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet.
Vorteile
- In das Innenfach passt ein Laptop mit einer Größe von bis zu ca. 38 cm (15 Zoll).
- Gepolsterter Rückeneinsatz und verstellbare Schulterträger für noch mehr Komfort.
- Die Reißverschlusstasche außen bietet schnellen Zugriff auf kleine wichtige Dinge.
- In der abnehmbaren Minitasche kannst du kleine Gegenstände aufbewahren.
Produktinformationen
- Ca. 30,5 x 48,5 x 13 cm (H x B x T)
- Reflektierende Designdetails
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Style: IQ1281-085
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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