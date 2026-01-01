Nike Commute Rucksack (25 l)

Dieser Rucksack verfügt über reflektierende Details für die modernen Pendler:innen. Er verfügt über ein separates, gepolstertes Laptopfach, in dem du deine technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Eine Reißverschlusstasche auf der Vorderseite ermöglicht schnellen Zugriff auf deine kleinen Essentials, während eine erweiterbare Reißverschlusstasche auf einer Seite Platz für die meisten großen Wasserflaschen bietet.

Gezeigte Farbe: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Style: IQ1281-085

Ursprungsland/-region: Indonesien