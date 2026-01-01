Nike Academy Fußballrucksack (groß, 30 l)

Der Nike Academy Rucksack ist besonders strapazierfähig, damit er alles aushält, was der Spieltag für dich bereithält. Er ist für nasse oder trockene Bedingungen geeignet und verfügt über mehrere Fächer, darunter eines, das groß genug für deinen Fußball ist, um deine Ausrüstung sicher zu verstauen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: IO0912-010

Ursprungsland/-region: Vietnam