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Nike Academy Fußball-Sporttasche (mittelgroß, 60 l) - Midnight Navy/Schwarz/Weiß

Nike Academy

Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)

CHF 50
Midnight Navy/Schwarz/Weiß
Schwarz/Schwarz/Weiß
EINHEITSGRÖSSE
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
  • Style: IO0918-410
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Academy

CHF 50

Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.

Vorteile

  • Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und zusätzliche Strapazierfähigkeit.
  • Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten bequeme Trageoptionen.
  • In den Seitentaschen kannst du eine Wasserflasche oder andere kleine Essentials sicher aufbewahren.

Produktinformationen

  • Hauptfach mit Doppelreißverschluss
  • ca. 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (L x B x H)
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
  • Style: IO0918-410
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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