Nike Academy
Fußball-Sporttasche (groß, 95 l)
Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0917-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Academy
Die Nike Academy Sporttasche hat ein strapazierfähiges Design und bietet übersichtlichen Stauraum. Ein großes Hauptfach und separate Seitentaschen eignen sich zur Aufbewahrung von einem Ball, Schuhen und Kleidung. Dank der Riemen kannst du deine Sachen unterwegs bequem transportieren.
Vorteile
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und zusätzliche Strapazierfähigkeit.
- Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten bequeme Trageoptionen.
- In den Seitentaschen kannst du eine Wasserflasche oder andere kleine Essentials sicher aufbewahren.
Produktinformationen
- Hauptfach mit Doppelreißverschluss
- Ca. 71 x 35,5 x 35,5 cm (L x B x H)
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0917-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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