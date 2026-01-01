Nike St Lukes

Nike St Lukes

Geschlossen • Öffnet morgen um 10:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

Wegbeschreibung

Öffnungszeiten

Mo - Mi: 09:00 - 18:00
Do - Fr: 09:00 - 21:00
Sa: 09:00 - 18:00
So: 10:00 - 17:30

Services

  • First Access für Member

    First Access für Member

    Hol dir noch vor allen anderen unsere neuesten und innovativsten Produkte. Beeil dich!

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Bringe deine gebrauchten Sneaker zu uns und wir recyceln sie. Aus ihnen entsteht Nike Grind.

  • Rückgabeinformationen

    Rückgabeinformationen

    Dieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.

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