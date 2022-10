Mamba Mentality: Fokus

Der Fokus, den Kobe in seiner gesamten Karriere gezeigt hat, zieht sich auch durch Diana Taurasis Werdegang. Sie hat diesen Fokus und ihre Art der Mamba Mentality auf den Frauenbasketball und ihr Leben übertragen.



Wenn man trotz der Erwartungen des Teams und des Konkurrenzkampfes jeden Tag ein bisschen besser werden will, braucht man Disziplin. Wenn der Fokus verloren geht, ist das beinahe unmöglich. Diana ist überzeugt: "Kobe hat diese Einstellung in seiner Spielergeneration und in allen nachfolgenden Generationen entfacht."