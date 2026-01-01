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Survêtements zippés

Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
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Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
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150 CHF
Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
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80 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche à zip pour femme
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Nike Sportswear
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70 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
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Nike Academy
Nike Academy Survêtement de foot Dri-FIT pour ado
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Survêtement de foot Dri-FIT pour ado
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Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Veste pour homme
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Veste pour homme
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NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Veste de tennis pour homme
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FC Barcelona
FC Barcelona Veste de survêtement Nike Football Total 90 pour homme
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125 CHF
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
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150 CHF
Nike ACG « Trailwind »
Nike ACG « Trailwind » Veste Storm-FIT ADV pour homme
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Veste Storm-FIT ADV pour homme
210 CHF
Chelsea FC
Chelsea FC Veste de survêtement Nike Football Total 90 pour homme
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130 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement tissé pour ado
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Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Veste de survêtement pour homme
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Tottenham Hotspur Strike 3e tenue
Tottenham Hotspur Strike 3e tenue Veste de foot nationale Nike Dri-FIT pour homme
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Veste de foot nationale Nike Dri-FIT pour homme
165 CHF
Nike Total 90
Nike Total 90 Veste de survêtement de foot déperlante pour homme
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115 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
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Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
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Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
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Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
87 CHF
Kobe
Kobe Veste en maille Dri-FIT
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Veste en maille Dri-FIT
99.95 CHF
Nike Advantage
Nike Advantage Veste de tennis à zip Dri-FIT pour femme
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Tottenham Hotspur Academy Pro 3e tenue
Tottenham Hotspur Academy Pro 3e tenue Veste nationale de foot Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Veste de survêtement en maille oversize pour homme
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Survêtements à zip complet : un look élégant qui conserve la chaleur

Quand tu t'échauffes sur le terrain ou quand tu te détends après une séance en salle, nos survêtements à zip intégral répondent à tes besoins. Grâce à une large gamme de couleurs et de modèles, des motifs audacieux aux teintes discrètes, chaque athlète trouvera ce qui lui convient. Nos matières ultra-douces sont agréables à porter, tandis que la souplesse du tissu te permet de bouger naturellement. Ainsi, rien ne t'empêchera de relever ton prochain défi. La fermeture Éclair complète à l'avant rend les vêtements faciles à mettre et à enlever quand le temps est changeant, et favorise le confort. D'autre part, les matières respirantes aident à réguler ta température quand la pression monte.


Optimise ton confort grâce à un survêtement entièrement zippé. Quand tu commences à transpirer, la technologie Nike Dri-FIT évacue l'humidité, ce qui t'assure fraîcheur et confort. Les coutures plates réduisent les irritations et tu peux donc te concentrer sur tes objectifs. Les poignets et la taille extensibles offrent un ajustement parfait. Les cordons de serrage ajustables gardent ton survêtement en place quand tu bouges. Découvre des modèles dotés de poches pratiques dans lesquelles glisser tes affaires essentielles. Bien sûr, le Swoosh emblématique de Nike, présent sur l'ensemble de notre gamme, apporte une note de qualité à ton look.


Booste ta performance grâce à des matériaux durables. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des survêtements zippés portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.