Vêtements pour ado et junior

(598)
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
+4
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
94.95 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour fille
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour fille
94.95 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
+4
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
80 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour fille
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour fille
80 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
50 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
27 CHF
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear City Utility
Sweat à capuche et zip pour ado
85 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short pour fille
Meilleure vente
Nike Pro
Short pour fille
32 CHF
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Max90 pour ado
Nike ACG
T-shirt Max90 pour ado
37 CHF
Nike One
Nike One Legging évasé Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike One
Legging évasé Dri-FIT pour fille
40 CHF
France 2026 Stadium Extérieur
France 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
Stock épuisé
France 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour pré-ado
99.95 CHF
Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Brésil 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Victory
Nike Victory Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Victory
Débardeur de tennis Dri-FIT pour ado (fille)
35 CHF
France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
France 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Sportswear Collection
Nike Sportswear Collection Pantalon cargo ado en denim
Nike Sportswear Collection
Pantalon cargo ado en denim
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
45 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
+2
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
45 CHF
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Pro pour protéger des fuites
Nike Pro pour protéger des fuites Short Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike Pro pour protéger des fuites
Short Dri-FIT pour fille
40 CHF
Nike Stride
Nike Stride Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
80 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Stride
Nike Stride Haut à demi-zip Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut à demi-zip Dri-FIT pour enfant
57 CHF
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Stock épuisé
Norvège 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Academy
Nike Academy Haut de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Haut de foot Dri-FIT pour ado
22 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short Dri-FIT 13 cm pour ado (fille)
Stock épuisé
Nike Pro
Short Dri-FIT 13 cm pour ado (fille)
32 CHF
Nike Miler
Nike Miler Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
+1
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut à manches courtes Dri-FIT pour ado
32 CHF
Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Brésil 2026 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
50 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de training Dri-FIT pour ado
+3
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de training Dri-FIT pour ado
35 CHF
FC Barcelona 2026/27 Match 3e tenue
FC Barcelona 2026/27 Match 3e tenue Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour pré-ado
Dernières sorties
FC Barcelona 2026/27 Match 3e tenue
Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour pré-ado
160 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2026/27 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour pré-ado
Dernières sorties
FC Barcelona 2026/27 Stadium 3e tenue
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour pré-ado
99.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Dernières sorties
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
50 CHF
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium 3e tenue
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Dernières sorties
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium 3e tenue
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
99.95 CHF
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Dernières sorties
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
50 CHF
Tottenham Hotspur 3e tenue
Tottenham Hotspur 3e tenue Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Dernières sorties
Tottenham Hotspur 3e tenue
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
75 CHF
Nike Studio Fleece
Nike Studio Fleece Pantalon pour Fille plus âgée
Dernières sorties
Nike Studio Fleece
Pantalon pour Fille plus âgée
52 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
57 CHF
FFF 2026 Stadium Extérieur
FFF 2026 Stadium Extérieur Short Replica Dri-FIT Nike Football pour ado
Meilleure vente
FFF 2026 Stadium Extérieur
Short Replica Dri-FIT Nike Football pour ado
50 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 Dri-FIT pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro
Short 2-en-1 Dri-FIT pour ado (fille)
42 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste tissée pour Garçon plus âgé
Nike Tech
Veste tissée pour Garçon plus âgé
94.95 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize pour ado
Nike Sportswear
T-shirt oversize pour ado
27 CHF
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
99.95 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Short pour ado (garçon)
Nike Sportswear Tech Fleece
Short pour ado (garçon)
70 CHF
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
Nike Pro Fleece
Pantalon de jogging Dri-FIT pour ado (fille)
52 CHF
Nike Academy
Nike Academy Short de foot en maille Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Short de foot en maille Dri-FIT pour ado
22 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Pantalon cargo tissé pour ado
Nike Sportswear Club
Pantalon cargo tissé pour ado
70 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
Dernières sorties
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
80 CHF
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Short tissé pour ado (garçon)
Nike Sportswear Tech
Short tissé pour ado (garçon)
70 CHF
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
42 CHF
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
Nike Club Fleece
Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
57 CHF
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt pour ado (fille)
+1
Nike Sportswear Essential
T-shirt pour ado (fille)
22 CHF
Nike Academy
Nike Academy Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
42 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
95 CHF
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain T-shirt Nike Football pour ado
Exclusion promo
Paris Saint-Germain
T-shirt Nike Football pour ado
30 CHF
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Pantalon ample pour fille
Nike Sportswear Studio Fleece
Pantalon ample pour fille
45 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short en Fleece Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short en Fleece Dri-FIT pour ado (garçon)
45 CHF
Paris Saint-Germain Domicile
Paris Saint-Germain Domicile Survêtement de foot à capuche Nike Dri-FIT pour ado
Exclusion promo
Paris Saint-Germain Domicile
Survêtement de foot à capuche Nike Dri-FIT pour ado
105 CHF
Nike Miler
Nike Miler Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Miler
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
64.95 CHF
Pays-Bas 2026 Match Domicile
Pays-Bas 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
Dernières sorties
Pays-Bas 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
160 CHF
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour ado
160 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
50 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Multi
Short Dri-FIT pour ado (garçon)
32 CHF
FFF
FFF T-shirt Nike Football pour ado
FFF
T-shirt Nike Football pour ado
30 CHF
Nike Tech
Nike Tech Pantalon tissé pour Garçon plus âgé
Nike Tech
Pantalon tissé pour Garçon plus âgé
80 CHF
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Veste pour ado
Nike Sportswear City Utility
Veste pour ado
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
+11
Nike Sportswear
T-shirt pour ado
20 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Short tissé 15 cm pour ado
Nike Sportswear Club
Short tissé 15 cm pour ado
40 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon de jogging pour ado
+4
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalon de jogging pour ado
45 CHF
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Doudoune sans manches ample Therma-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear All Day Play
Doudoune sans manches ample Therma-FIT pour ado
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut sans manches pour ado
Nike Sportswear
Haut sans manches pour ado
22 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
Dernières sorties
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
80 CHF
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Short tissé pour ado (garçon)
Nike Sportswear Tech
Short tissé pour ado (garçon)
70 CHF
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
42 CHF
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
Nike Club Fleece
Sweat à capuche à zip en molleton pour ado
57 CHF
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt pour ado (fille)
+1
Nike Sportswear Essential
T-shirt pour ado (fille)
22 CHF
Nike Academy
Nike Academy Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT pour ado
42 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2025/26 Stadium 3e tenue
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT Total 90 pour ado
95 CHF
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain T-shirt Nike Football pour ado
Exclusion promo
Paris Saint-Germain
T-shirt Nike Football pour ado
30 CHF
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Pantalon ample pour fille
Nike Sportswear Studio Fleece
Pantalon ample pour fille
45 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short en Fleece Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short en Fleece Dri-FIT pour ado (garçon)
45 CHF
Paris Saint-Germain Domicile
Paris Saint-Germain Domicile Survêtement de foot à capuche Nike Dri-FIT pour ado
Exclusion promo
Paris Saint-Germain Domicile
Survêtement de foot à capuche Nike Dri-FIT pour ado
105 CHF
Nike Miler
Nike Miler Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Miler
Veste de training déperlante anti-UV pour enfant
64.95 CHF
Pays-Bas 2026 Match Domicile
Pays-Bas 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
Dernières sorties
Pays-Bas 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour pré-ado
160 CHF
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Match Domicile
Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour ado
160 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
50 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short Dri-FIT pour ado (garçon)
Matériaux recyclés
Nike Multi
Short Dri-FIT pour ado (garçon)
32 CHF
FFF
FFF T-shirt Nike Football pour ado
FFF
T-shirt Nike Football pour ado
30 CHF
Nike Tech
Nike Tech Pantalon tissé pour Garçon plus âgé
Nike Tech
Pantalon tissé pour Garçon plus âgé
80 CHF
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Veste pour ado
Nike Sportswear City Utility
Veste pour ado
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
+11
Nike Sportswear
T-shirt pour ado
20 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Short tissé 15 cm pour ado
Nike Sportswear Club
Short tissé 15 cm pour ado
40 CHF
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pantalon de jogging pour ado
+4
Nike Sportswear Club Fleece
Pantalon de jogging pour ado
45 CHF
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Doudoune sans manches ample Therma-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear All Day Play
Doudoune sans manches ample Therma-FIT pour ado
85 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut sans manches pour ado
Nike Sportswear
Haut sans manches pour ado
22 CHF

Vêtements pour ado et junior : pour le sport et le quotidien

Des cours d'EPS jusqu'en week-end, nos vêtements junior les accompagnent partout. Découvre des tenues adaptées à l'échauffement, la récupération et toutes les activités entre les deux : elles sont faciles à superposer, dans des tissus doux et des coupes qui libèrent le mouvement.


Découvre nos vêtements pour ados dotés de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu renommé évacue la transpiration afin qu'elle sèche rapidement, ce qui favorise la fraîcheur et le confort. En cas de météo changeante, les finitions déperlantes protègent des petites pluies, et la protection anti-UV optimise la couvrance en plein air. D'autre part, les modèles Nike Tech Fleece légèrement chauffants ne les encombreront pas. Les matières Club Fleece et en molleton sont lisses à l'extérieur et douces à l'intérieur, ce qui les rend idéales au quotidien.


Chez Nike, nous savons que les vêtements pour ado doivent s'adapter à leurs envies. Nous proposons donc des coupes standard au look classique, des coupes oversize pour plus d'aisance, des pièces slim qui se superposent aisément et des pièces tissées résistantes. Les pantalons cargo, les pantalons de jogging à ourlet ouvert et les shorts d'entraînement donnent à leurs jambes l'espace nécessaire pour s'étirer, foncer et se détendre. Les sweats à capuche zippés et les vestes de survêtement s'adaptent facilement aux changements de température, d'un entraînement tôt le matin à une séance le soir. Envie de vêtements qui les accompagnent au-delà du sport ? Associe des pièces performantes et des basiques du quotidien pour aller en cours et se détendre. Des matières respirantes, des poches sécurisées, des poignets et chevilles côtelés et des ceintures ajustables rendent chaque tenue adaptable au quotidien.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos vêtements pour ado portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.