Vêtements et tenues de sport pour l'hiver

Nike Unlimited
Nike Unlimited Veste à capuche déperlante pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Veste à capuche déperlante pour homme
110 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté sans manches Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging de fitness Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging de fitness Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Warm
Legging pour Homme
20 % de réduction
Nike Therma
Nike Therma Pantalon de fitness avec ourlet ouvert Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Therma
Pantalon de fitness avec ourlet ouvert Therma-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure de sport en salle pour ado
Meilleure vente
Nike Omni Multi-Court
Chaussure de sport en salle pour ado
29 % de réduction
Nike Therma
Nike Therma Pantalon de fitness fuselé Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Therma
Pantalon de fitness fuselé Therma-FIT pour homme
29 % de réduction
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Therma-FIT One
Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
29 % de réduction
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Sweat à capuche et zip haute performance Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary Fleece
Sweat à capuche et zip haute performance Dri-FIT UV pour homme
30 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness à manches longues et col montant Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Tech Grip
Nike Tech Grip Gants de training en maille 3.0 pour enfant
Nike Tech Grip
Gants de training en maille 3.0 pour enfant
20 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches longues Dri-FIT pour homme
50 CHF
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour ado (fille)
Meilleure vente
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour ado (fille)
42 CHF
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Haut haute performance Dri-FIT UV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Primary Fleece
Haut haute performance Dri-FIT UV pour homme
80 CHF
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging pour Homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Dri-FIT
Legging pour Homme
50 CHF
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Jogging Therma-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Multi Stain Repel
Jogging Therma-FIT pour ado
52 CHF
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Chaussure pour jeune enfant
Matériaux recyclés
Nike Omni Multi-Court
Chaussure pour jeune enfant
52 CHF
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veste Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Veste Therma-FIT pour homme
145 CHF
Nike Therma
Nike Therma Haut de fitness à zip Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Therma
Haut de fitness à zip Therma-FIT pour homme
85 CHF
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
30 CHF
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
17 CHF
Nike Cushioned
Nike Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Nike Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
16.95 CHF
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
17 CHF
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
17 CHF

Vêtements de sport d'hiver : ça va chauffer !

Ne laisse pas le froid freiner ton entraînement grâce à notre collection de vêtements de sport pour l'hiver haut de gamme : sweats à zip doux et anti-transpiration, pantalons de jogging confortables et baskets hivernales assez robustes pour les sorties sous la pluie. Protège tes extrémités avec nos accessoires pour temps froid : gants, tours de cou et bonnets. Sans oublier les chaussettes rembourrées dotées de semelles épaisses en tissu en molleton pour les runs matinaux glacés.

Réactualise ta tenue de sport pour l'hiver avec nos sweats et pantalons de jogging équipés de la technologie Nike Therma-FIT. Ce tissu novateur régule la chaleur naturelle du corps pour te garder au chaud et à l'aise quand il fait froid. Le Fleece isolant offre une douceur irrésistible, avec une texture brossée ultra-douillette à l'intérieur. Pour les séances en plein air, enfile une veste légère à capuche dotée d’un revêtement déperlant qui te protège des averses surprises. Jette un œil aux versions hyper-pratiques qui se plient et se rangent dans leur propre poche. Besoin de vêtements première couche performants à intégrer à ta garde-robe sport par temps froid ? Nos tops manches longues et collants de fitness coordonnés en tissu extensible t'aident à bouger naturellement. En plus, les matières anti-transpiration sont parfaites pour rester au sec et à l'aise même quand l’intensité monte. Les coutures plates évitent les frottements et dessinent une silhouette épurée. Envie de polyvalence ? Nos hauts à ourlet allongé se portent rentrés… ou pas.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements de sport pour le froid portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.