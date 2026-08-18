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Brassières de sport bleues

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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
50 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
42 CHF
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
85 CHF
Nike Pro
Nike Pro Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
40 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
42 CHF
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
64.95 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à maintien léger avec doublure légère pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à maintien léger avec doublure légère pour femme
70 CHF
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
75 CHF
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
52 CHF
Nike Universa
Nike Universa Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière à décolleté plongeant pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière à décolleté plongeant pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière à encolure dégagée pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière à encolure dégagée pour femme
80 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Brassière bandeau convertible pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Brassière bandeau convertible pour femme
75 CHF
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Essentials
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
45 CHF
Nike Rival
Nike Rival Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
Matériaux recyclés
Nike Rival
Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
29 % de réduction

Brassières de sport bleues : pas de compromis sur le confort

Maîtrise ton entraînement grâce aux brassières de sport bleues de Nike. Que tu souhaites un maintien léger et confortable ou une sensation de stabilité pour les sports à fort impact, nous avons ce qu'il te faut. Découvre des silhouettes harmonieuses et des couleurs originales décorées du Swoosh de Nike, gage de qualité supérieure.


Chez Nike, nous concilions maintien et polyvalence. Ainsi, nos brassières de sport bleu marine à bretelles convertibles se portent à ta façon. Les tissus extensibles enveloppent ta silhouette, procurent une sensation seconde peau et permettent de les enfiler et de les retirer facilement. Les bandes sous la poitrine gardent tout en place quand tu bouges, alors tu n'auras pas à t'inquiéter pour les roulements ou les pincements.


Pour un entraînement intense, reste au sec et à l'aise grâce à nos brassières de sport bleu clair dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu innovant évacue la transpiration et la répand uniformément à la surface afin qu'elle sèche plus rapidement. Sélectionne des modèles qui intègrent du mesh ultra doux à l'intérieur pour que l'air circule autour de ton corps. Les pièces légères et respirantes assurent ton confort et ton maintien. Quel que soit ton choix, nos matériaux haute performance suivent tes mouvements et conservent leur forme, pour que tu restes à l'aise d'une séance d'entraînement à l'autre.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis une brassière de sport bleue portant l'étiquette « Matières durables ». Elle indique que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Ainsi, notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.