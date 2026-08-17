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T-shirts et hauts bleus pour femme

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Nike One Fitted
Nike One Fitted Pour Femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Pour Femme
40 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Débardeur de running Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
Nike Tempo
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
55 CHF
FFF
FFF T-shirt Nike Football pour femme
FFF
T-shirt Nike Football pour femme
35 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Débardeur court Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
105 CHF
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
Matériaux recyclés
France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
185 CHF
France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
France 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Débardeur de running pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Débardeur de running pour Femme
75 CHF
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Débardeur de tennis pour Femme
Dernières sorties
NikeCourt Slam
Débardeur de tennis pour Femme
94.95 CHF
Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
185 CHF
Jordan
Jordan Chemise ras-du-cou à motif Brazil pour femme
Jordan
Chemise ras-du-cou à motif Brazil pour femme
52 CHF
FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue
FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2025/26 Stadium 4e tenue
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
115 CHF
AFC Richmond 2026 Stadium Domicile
AFC Richmond 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
AFC Richmond 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt slim court pour femme
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T-shirt slim court pour femme
40 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
42 CHF
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
42 CHF
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
40 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Débardeur Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Vêtement deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Vêtement deuxième couche Dri-FIT à 1/4 de zip pour femme
52 CHF
Inter Milan 2026 Stadium SE
Inter Milan 2026 Stadium SE Maillot de foot Replica Nike ACG Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Inter Milan 2026 Stadium SE
Maillot de foot Replica Nike ACG Dri-FIT pour femme
115 CHF
Nike Sportswear Club Essentials
Nike Sportswear Club Essentials Tee-shirt pour femme
Nike Sportswear Club Essentials
Tee-shirt pour femme
30 CHF
Nike SB
Nike SB Haut de skate en mesh style maillot de football américain
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Haut de skate en mesh style maillot de football américain
75 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur côtelé ajusté pour femme
Nike Sportswear
Débardeur côtelé ajusté pour femme
35 CHF
Jordan
Jordan Débardeur pour Femme
Jordan
Débardeur pour Femme
45 CHF
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes en mesh pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes en mesh pour Femme
85 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut de training entièrement zippé pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro Seamless
Haut de training entièrement zippé pour Femme
75 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Haut à manche unique Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Haut à manche unique Dri-FIT pour femme
80 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
125 CHF
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo Flash
Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
52 CHF
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour femme
Stock épuisé
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
Matériaux recyclés
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
125 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut bandeau ajusté pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear
Haut bandeau ajusté pour femme
45 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
57 CHF
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Court Collection
Débardeur Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Haut de running à manches courtes pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Haut de running à manches courtes pour femme
80 CHF
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
80 CHF
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike Club Rules
Nike Club Rules T-shirt
Nike Club Rules
T-shirt
52 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Jordan
Jordan T-shirt Ringer pour Femme
Jordan
T-shirt Ringer pour Femme
45 CHF
Paris Saint-Germain Extérieur
Paris Saint-Germain Extérieur Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
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Paris Saint-Germain Extérieur
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
80 CHF
NikeCourt Advantage
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NikeCourt Advantage
Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike Victory
Nike Victory Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike Victory
Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
57 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur côtelé ajusté pour femme
Nike Sportswear
Débardeur côtelé ajusté pour femme
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Jordan
Jordan Débardeur pour Femme
Jordan
Débardeur pour Femme
45 CHF
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes en mesh pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes en mesh pour Femme
85 CHF
Nike Pro Seamless
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Meilleure vente
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Haut de training entièrement zippé pour Femme
75 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Haut à manche unique Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Haut à manche unique Dri-FIT pour femme
80 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
125 CHF
Nike Tempo Flash
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Haut de running à 1/4 de zip Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
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Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour femme
Stock épuisé
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
125 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut bandeau ajusté pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear
Haut bandeau ajusté pour femme
45 CHF
Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
57 CHF
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Court Collection
Débardeur Dri-FIT pour femme
80 CHF
Nike Swift Aero-FIT
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Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Haut de running à manches courtes pour femme
80 CHF
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
80 CHF
NikeCourt Advantage
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Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike Club Rules
Nike Club Rules T-shirt
Nike Club Rules
T-shirt
52 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Jordan
Jordan T-shirt Ringer pour Femme
Jordan
T-shirt Ringer pour Femme
45 CHF
Paris Saint-Germain Extérieur
Paris Saint-Germain Extérieur Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain Extérieur
Haut de foot d'avant-match Nike Dri-FIT pour femme
80 CHF
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
70 CHF
Nike Victory
Nike Victory Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Victory
Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
57 CHF

Hauts et t-shirts bleus pour femme : une sensation de fraîcheur et de confort

Tu préfères l'entraînement à la salle ou le running en extérieur ? Nos hauts bleus pour femme t'offrent un maximum de fraîcheur pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Découvre des modèles semi-épais fabriqués avec des matières douces pour t'assurer un confort optimal à chaque instant. Tu cherches un vêtement doux et structuré ? Opte pour un t-shirt bleu marine pour femme en coton délavé qui conserve sa forme et reste agréable au toucher. Nous proposons aussi des modèles légers conçus pour une bonne respirabilité, comme des hauts bleu ciel pour femme sans manches avec dos ouvert qui laissent facilement s'échapper l'humidité.


Découvre nos hauts pour femme bleus aux silhouettes confortables. Les t-shirts classiques dotés d'une coupe ample offrent une sensation de légèreté. Tu cherches un vêtement plus épuré ? Opte pour un modèle moulant avec une bande élastique en jacquard doux sur l'ourlet. Il restera bien en place, même quand tu te donnes à fond. Si la souplesse est ta priorité, choisis un modèle quart de zip qui te permet d'ajuster la coupe : ferme le zip pour rester au chaud ou ouvre-le pour laisser l'air circuler. Les trous pour les pouces garantissent une meilleure protection et maintiennent les manches en place.


Trouve des hauts bleu marine pour femme qui correspondent à ton énergie. Découvre les modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT : ce matériau réputé évacue la transpiration de ta peau pour accélérer son évaporation et te faire profiter d'un maximum de fraîcheur. Jette aussi un œil à nos t-shirts avec des empiècements en mesh sous les aisselles qui offrent une aération supplémentaire ciblée. Tu trouveras enfin des modèles avec des fentes latérales qui te permettent de t'étirer et de courir sans limites.


Prendre soin de l'environnement est un sport d'équipe, et nous tenons à jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un haut bleu électrique, bleu royal ou bleu cobalt pour femme portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.