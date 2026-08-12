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Chaussures et chaussures de sport Nike Blazer pour Femme

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Chaussure de skateboard
Nike SB Zoom Blazer Mid
Chaussure de skateboard
110 CHF
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Chaussure de skateboard
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Chaussure de skateboard
94.95 CHF
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Chaussure de skate
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Chaussure de skate
110 CHF

Découvrez la Nike Blazer pour Femme pour le skateboard ou le quotidien

Choisissez entre les silhouettes basses et mi-montantes de la Nike Blazer pour Femme, disponibles dans de nombreux coloris classiques, ou personnalisez votre paire. Conçue à l'origine comme une chaussure de basketball, puis adoptée par la culture du skateboard, la Nike Blazer pour Femme est disponible en daim, en cuir ou en toile dans un style léger et intemporel qui ne passera pas inaperçu. Pour trouver la paire parfaite, jetez un œil aux silhouettes basses et mi-montantes pour Femme, ou découvrez la collection Blazer pour Homme.