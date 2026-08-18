Promos Nike Black Friday 2026 pour Femme

(412)
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Chaussure pour Femme
Air Jordan 1 Mid
Chaussure pour Femme
29 % de réduction
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Crampons de foot pour terrain sec
Nike United Phantom 6 High Elite
Crampons de foot pour terrain sec
28 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste plissée pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste plissée pour femme
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging court taille mi-haute à empiècements en mesh pour femme
29 % de réduction
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Chaussure de trail imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Chaussure de trail imperméable pour femme
29 % de réduction
Sabrina 3 « WNBA 30th »
Sabrina 3 « WNBA 30th » Chaussure de basket
Sabrina 3 « WNBA 30th »
Chaussure de basket
29 % de réduction
Nike Air Rift
Nike Air Rift Chaussure pour femme
Nike Air Rift
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Chaussure de course sur route pour femme
Nike Alphafly 3 Glam
Chaussure de course sur route pour femme
29 % de réduction
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Chaussure de running de fond à pointes
Nike Zoom Rival Distance Glam
Chaussure de running de fond à pointes
29 % de réduction
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Crampons de foot pour terrain sec
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Crampons de foot pour terrain sec
29 % de réduction
Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
Nike Air Force 1 07 SE
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Chaussure pour homme
Stock épuisé
Nike Air Max TL 2.5
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Chaussures à pointes d'athlétisme multi-événements
Nike Zoom Rival Multi Glam
Chaussures à pointes d'athlétisme multi-événements
29 % de réduction
Nike Cortez
Nike Cortez Chaussure pour femme
Nike Cortez
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Aura
Nike Aura Sac à bandoulière (2 L)
Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac à bandoulière (2 L)
29 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt court pour femme
11 % de réduction
LeBron XXIII « Motor King »
LeBron XXIII « Motor King » Chaussure de basket
LeBron XXIII « Motor King »
Chaussure de basket
29 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short 20 cm pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short 20 cm pour Femme
26 % de réduction
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
29 % de réduction
Book 2 « Spiridon »
Book 2 « Spiridon » Chaussure de basket
Book 2 « Spiridon »
Chaussure de basket
29 % de réduction
Nike Flex Train
Nike Flex Train Chaussure d'entraînement pour femme
Matériaux recyclés
Nike Flex Train
Chaussure d'entraînement pour femme
29 % de réduction
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Crampons de foot pour terrain sec
Nike United Phantom 6 Low Elite
Crampons de foot pour terrain sec
29 % de réduction
Sabrina 3 « Equity »
Sabrina 3 « Equity » Chaussure de basket
Sabrina 3 « Equity »
Chaussure de basket
29 % de réduction
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Crampons de foot pour terrain sec
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Crampons de foot pour terrain sec
28 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Chaussure de running sur route imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Chaussure de running sur route imperméable pour femme
29 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Cortez
Nike Cortez Chaussure pour femme
Nike Cortez
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90 Drift
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Air Force 1 '07 Low SE
Air Force 1 '07 Low SE Chaussure pour femme
Air Force 1 '07 Low SE
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon de survêtement oversize taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon de survêtement oversize taille mi-haute pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour Femme
Jordan Brooklyn Fleece
Short pour Femme
28 % de réduction
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Metcon 10 AMP
Chaussure d'entraînement pour homme
29 % de réduction
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Ensemble avec robe de bain à manches longues et legging pour femme
Nike Swim Victory
Ensemble avec robe de bain à manches longues et legging pour femme
29 % de réduction
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surface
Nike United Phantom 6 Low Academy
Chaussure de foot à crampons multi-surface
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
28 % de réduction
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Chaussure de sprint à pointes
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Chaussure de sprint à pointes
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
Nike Vapor 12
Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
28 % de réduction
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Short pour femme
Jordan Flight Fleece
Short pour femme
28 % de réduction
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Chaussure de saut à pointes
Nike Pole Vault Elite
Chaussure de saut à pointes
29 % de réduction
Nike Victory
Nike Victory Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Victory
Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Crampons de foot pour terrain sec
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Crampons de foot pour terrain sec
28 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Chaussure de running sur route imperméable pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Chaussure de running sur route imperméable pour femme
29 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Cortez
Nike Cortez Chaussure pour femme
Nike Cortez
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90 Drift
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Air Force 1 '07 Low SE
Air Force 1 '07 Low SE Chaussure pour femme
Air Force 1 '07 Low SE
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon de survêtement oversize taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon de survêtement oversize taille mi-haute pour femme
28 % de réduction
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short pour Femme
Jordan Brooklyn Fleece
Short pour Femme
28 % de réduction
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Chaussure d'entraînement pour homme
Nike Metcon 10 AMP
Chaussure d'entraînement pour homme
29 % de réduction
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Chaussure pour homme
Nike Zoom Vomero 5
Chaussure pour homme
29 % de réduction
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Ensemble avec robe de bain à manches longues et legging pour femme
Nike Swim Victory
Ensemble avec robe de bain à manches longues et legging pour femme
29 % de réduction
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Chaussure de foot à crampons multi-surface
Nike United Phantom 6 Low Academy
Chaussure de foot à crampons multi-surface
29 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
28 % de réduction
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Chaussure pour femme
Air Jordan 1 Low SE
Chaussure pour femme
29 % de réduction
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Chaussure de sprint à pointes
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Chaussure de sprint à pointes
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
29 % de réduction
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
Nike Vapor 12
Chaussure de tennis pour surface dure pour femme
28 % de réduction
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Short pour femme
Jordan Flight Fleece
Short pour femme
28 % de réduction
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Chaussure de saut à pointes
Nike Pole Vault Elite
Chaussure de saut à pointes
29 % de réduction
Nike Victory
Nike Victory Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Victory
Robe polo de golf Dri-FIT pour femme
29 % de réduction

Promos du Nike Black Friday 2026 pour femme : renouvelez votre garde-robe sportive

Si vous avez besoin de nouvelles chaussures de running, d'un pantalon de jogging chaud ou d'un legging bien ajusté, les promos Nike Black Friday pour femme sont ce qu'il vous faut. Il y en a pour toutes les athlètes, notamment des vêtements d'extérieur résistants et des accessoires pratiques. Grâce aux tissus haut de gamme et aux caractéristiques innovantes, chaque pièce accompagne vos objectifs d'entraînement.


Une technologie innovante qui dure


Le secret des propriétés anti-transpiration de nos vêtements de sport, c'est notre technologie de pointe Dri-FIT. La construction intelligente en microfibre évacue la transpiration et la disperse uniformément à la surface du tissu. Elle peut donc s'évaporer plus rapidement, ce qui vous aide à rester au sec et à l'aise. Nous la testons rigoureusement dans nos laboratoires afin de garantir que ses propriétés durent toute la vie du vêtement. Ainsi, l'intensité de votre entraînement ne connaîtra plus aucune limite. Les bons plans Nike Black Friday pour femme comprennent une gamme de vêtements en tissu Dri-FIT de Nike, notamment des hauts de running et des shorts de fitness.


Votre confort avant tout


Profitez des promos Nike Black Friday pour femme sur des vêtements qui assurent votre confort tout au long de la journée. Étirez-vous lors d'un cours de yoga ou encouragez votre équipe dans les tribunes, dans notre équipement conçu pour suivre vos mouvements. Les tissus ultra-extensibles et légers vous permettent de bouger dans toutes les directions, tandis que les matériaux respirants aident à réguler votre température. Les ceintures élastiques et les cordons de serrage réglables procurent l'ajustement idéal, maintiennent le vêtement et bougent avec vous. Par temps froid, enfilez un sweat à capuche Nike Tech Fleece douillet. Sa texture brossée douce préserve la chaleur et sa finesse exceptionnelle évite de vous encombrer.


Une organisation intelligente adaptée à votre mode de vie


Des sacs à bandoulière élégants aux sacs de training spacieux, nous proposons de nombreuses options lors des promotions Nike Black Friday pour femme. Pour une journée bien remplie, choisissez un modèle qui associe un compartiment pour ordinateur portable et de l'espace pour des chaussures de rechange. Si vous préférez voyager léger, les sacs compacts vous permettent de garder facilement vos affaires essentielles à portée de main. Les bretelles rembourrées réduisent la pression sur vos épaules de sorte que vous puissiez bouger plus longtemps. Repérez des logos en métal ou des éléments avec des couleurs contrastées qui apportent une note luxueuse.


Affichez votre style bien à vous


Tous les articles des bons plans Nike Black Friday pour femme sont aussi beaux à voir qu'agréables à porter. Optez pour des teintes vibrantes pour vous démarquer ou une palette monochrome qui crée un look intemporel. Les imprimés originaux feront de l'effet, surtout quand ils sont associés à l'emblématique Swoosh de Nike dans une couleur contrastée. Nous soignons les détails, notamment les ceintures à logo de nos shorts et leggings. À la recherche de l'ajustement idéal ? Les coupes décontractées invitent à la superposition, tandis que les options près du corps dessinent une silhouette élégante.