Maillots de l'Atlético de Madrid pour femme 2026/27 : des vêtements de sport qui vous donnent le contrôle
Pourquoi nos maillots de l'Atlético Madrid pour femme sont-ils si confortables ? Ils sont faits dans une matière légère exceptionnellement respirante. La technologie Aero-FIT de Nike fait circuler l'air entre la peau et le tissu afin que la transpiration s'évapore rapidement. Ainsi, vous restez au frais et votre température corporelle est régulée, quelle que soit l'intensité du match. Les empiècements en mesh et les zones de ventilation accroissent la sensation d'aération quand vous en avez le plus besoin. De plus, les coutures plates et les tissus lisses limitent les irritations sur la durée.
Vous pourrez vous mettre dans la peau de vos athlètes préférées grâce à nos maillots de l'Atlético Madrid pour femme. Ils présentent les mêmes couleurs que les modèles Domicile, Extérieur et de gardien. L'écusson du club est cousu sur la poitrine à côté du Swoosh de Nike, gage de qualité. Parallèlement, les étiquettes numérotées sur l'ourlet témoignent de l'authenticité de votre article. Nos pièces sont aussi ultra-confortables et très extensibles, ce qui vous laisse vous étirer en toute liberté.
Vous entrez sur le terrain ? Optez pour un maillot à manches courtes, synonyme de respirabilité pendant le match. Vous êtes dans les tribunes ? Enfilez un vêtement pour conserver la chaleur. Vous pourrez aisément vous composer un ensemble Atlético Madrid pour femme complet afin de vous préparer au match, des pieds à la tête. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des tenues Atlético Madrid portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.