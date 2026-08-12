Vestes Chelsea : elles ne sont pas réservées qu'aux jours de match !
L'un des meilleurs clubs londoniens de la Premier League, le Chelsea FC est connu pour ses tenues bleues et blanches emblématiques qui lui ont valu le surnom « The Blues ». Dans la droite ligne de cette tradition, nos manteaux du Chelsea FC sont proposés pour la nouvelle saison dans ces mêmes coloris caractéristiques et réactualisés par de petits détails siglés et des tenues extérieur originales.
Tous les fans pourront trouver leur bonheur dans notre gamme de vestes du Chelsea FC. Que vous préfériez les modèles à capuche pour avoir bien chaud ou déperlants pour vous protéger des éléments. Restez à l'aise dans les moments les plus tendus grâce aux tissus Dri-FIT qui évacuent la transpiration. Ou bien, optez pour les versions Storm-FIT prêtes à affronter n'importe quel temps, car aucun obstacle ne doit vous empêcher de profiter de ce magnifique sport.
Nos manteaux Chelsea ne sont pas uniquement conçus pour être portés sur la ligne de touche. Ils sont également équipés pour passer à l'action avec des doublures légères en mesh et des coupes profilées qui vous permettent de vous concentrer sur votre tâche, qu'il s'agisse de dribbler ou de défendre. En plus, ils contiennent encore plus de tissus recyclés qu'avant, conformément à notre engagement en faveur du développement durable.