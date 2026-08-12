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Sweats à capuche et sweats zippés bleus

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Angleterre Tech Fleece Windrunner
Angleterre Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
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FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
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Sweats à capuche et sweats zippés bleus : reste au chaud en toute simplicité

Quels que soient les défis qui t'attendent, nos sweats à capuche bleus zippés tiennent la distance. Les coupes décontractées et les épaules tombantes favorisent la liberté de mouvement, tandis que les tissus souples te permettent de t'étirer sans limites.


Les poignets et les ourlets élastiques t'assurent un ajustement confortable et maintiennent les vêtements en place quand tu bouges. De plus, les coutures plates et les matières douces préviennent les irritations, de sorte que rien ne te retienne. Nous proposons un large choix de teintes, du sweat à capuche zippé bleu marine au sweat zippé bleu clair, afin que chaque athlète trouve une pièce à son goût. Bien sûr, le Swoosh emblématique de Nike brodé sur la poitrine apporte une note haut de gamme à ton sweat à capuche bleu à zip complet.


Ce qui rend nos sweats à capuche zippés bleu marine si confortables, c'est leur matière moelleuse ainsi que leurs mélanges de coton brossé, lisses et doux. Ultralégers, ils ne t'encombreront pas. Quand la pression monte, enfile un hoodie bleu à zip complet doté de la technologie Nike Dri-FIT. Ce tissu technique évacue la transpiration afin qu'elle s'évapore plus rapidement, ce qui favorise la fraîcheur. D'autre part, ouvrir le zip avant renforce la circulation d'air, ce qui est bien pratique et améliore la polyvalence. Quand la météo est incertaine, les hoodies bleu roi à zip complet dotés d'une capuche ajustable te permettent de rester au sec en cas d'averse. Les poches zippées sont idéales pour ranger tes objets de valeur, tandis que les poches kangourou protègent tes mains quand il fait frais.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des sweats zippés bleus portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.