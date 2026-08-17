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Survêtements bleus

Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour fille
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour fille
94.95 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Survêtement en maille de polyester pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Club
Survêtement en maille de polyester pour homme
105 CHF
Chelsea FC Strike+ SE
Chelsea FC Strike+ SE Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalon tissé Nike Football Repel pour homme
105 CHF
Jordan
Jordan Veste Anthem pour homme
Matériaux recyclés
Jordan
Veste Anthem pour homme
135 CHF
Angleterre Strike
Angleterre Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Angleterre Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
170 CHF
Nike Stride
Nike Stride Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Pantalon de running tissé Dri-FIT pour homme
105 CHF
USMNT 2004 Total 90 Reissue
USMNT 2004 Total 90 Reissue Pantalon de survêtement Replica Nike Football pour homme
Matériaux recyclés
USMNT 2004 Total 90 Reissue
Pantalon de survêtement Replica Nike Football pour homme
95 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Stride
Nike Stride Pantalon de running en maille Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Pantalon de running en maille Dri-FIT pour homme
105 CHF
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Survêtement de football Nike Dri-FIT pour Homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike Fourth
Survêtement de football Nike Dri-FIT pour Homme
160 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Survêtement Dri-FIT pour ado
70 CHF
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Inter Milan Strike
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour femme
82 CHF
Nike Club Rules
Nike Club Rules Veste à zip pour homme
Nike Club Rules
Veste à zip pour homme
135 CHF
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalon de tennis taille mi-haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Advantage
Pantalon de tennis taille mi-haute Dri-FIT pour femme
85 CHF
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short tissé Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Essentials
Short tissé Dri-FIT pour homme
45 CHF
Brésil Academy Pro
Brésil Academy Pro Veste de survêtement de football Nike Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Veste de survêtement de football Nike Dri-FIT pour homme
70 CHF
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona Strike Fourth
Survêtement de football Nike Dri-FIT pour ado
120 CHF
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
115 CHF
Nike Academy
Nike Academy Survêtement de foot Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Academy
Survêtement de foot Dri-FIT pour homme
94.95 CHF
Nike Academy
Nike Academy Survêtement de foot Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Academy
Survêtement de foot Dri-FIT pour ado
75 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Survêtement à capuche Dri-FIT pour ado
94.95 CHF
Nike Advantage
Nike Advantage Veste de tennis à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Advantage
Veste de tennis à zip Dri-FIT pour femme
99.95 CHF
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
125 CHF
Chelsea FC Strike
Chelsea FC Strike Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
Exclusion promo
Chelsea FC Strike
Survêtement de foot en maille Nike Dri-FIT pour enfant
94.95 CHF

Survêtements bleu marine : entraîne-toi confortablement

Enfile un survêtement Nike bleu pour tes runs ardus et tes entraînements par temps froid. Ils sont déclinés en diverses coupes pour s'adapter à ton style et aux exigences particulières de ton sport. Les pièces minimalistes épousent les formes du corps, sont faciles à porter et conservent la chaleur corporelle. Envie de jouer des superpositions pour protéger tes muscles du froid ? Pense aux modèles slouchy et oversize qui se passent aisément par-dessus ta tenue de sport. Découvre les tissus brossés confortables doux et agréables au toucher.

Pour une isolation de premier plan qui ne t'alourdit pas, mise sur un survêtement bleu ciel réalisé en Tech Fleece plébiscité. Ce tissu lisse des deux côtés conserve la chaleur naturelle du corps. En plus, le vêtement ne donne aucune sensation d'encombrement ou de restriction grâce aux tissus légers et aux propriétés extensibles de la matière. Et quand tu commences à transpirer, les survêtements bleu foncé équipés de la technologie Nike Dri-FIT éloignent l'humidité de la peau. Elle est ensuite déposée à la surface du tissu, où elle s'évapore rapidement. Cela t'aide ainsi à rester à l'aise et à te concentrer sur les objectifs à atteindre.

Nos survêtements bleus sont déclinés dans une large palette de coloris adaptés à ton style. Un survêtement bleu marine est une solution élégante et polyvalente. Un survêtement bleu royal est aussi original que vitaminé. Et si tu préfères un effet minimaliste, opte pour un survêtement bleu clair ou un survêtement bleu pastel. Jette un œil aux bordures contrastées qui apportent une touche d'élégance supplémentaire. Sans oublier l'incontournable Nike Swoosh qui donne aux modèles une finition premium.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un survêtement bleu portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.