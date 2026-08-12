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Chaussures et chaussures de sport basses Nike Blazer

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Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Chaussure de skateboard
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Chaussure de skateboard
94.95 CHF

Chaussures basses Nike Blazer

Que vous choisissiez parmi les derniers coloris Nike ou que vous conceviez votre propre look, les chaussures basses Nike Blazer allient style rétro et confort moderne. Les unités Zoom Air au talon et les semelles extérieures en caoutchouc offrent à ces chaussures un maximum d'amorti et d'adhérence à chaque pas. Découvrez la durabilité et la souplesse des chaussures Nike Blazer pour Homme et pour Femme, ou parcourez la collection Nike Blazer mi-montante pour un amorti et un maintien supérieurs.