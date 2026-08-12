Exprimez votre look old school avec les chaussures mi-montantes Nike Blazer
Alliant style rétro et détails tendance, les chaussures mi-montantes Nike Blazer s'adapteront parfaitement à chacun de vos looks. Équipées d'un col rembourré et d'une semelle en caoutchouc non marquant, elles offrent un confort optimal ainsi qu'une meilleure adhérence et une plus grande durabilité. Faites votre choix parmi la large palette de couleurs et de modèles, disponibles en pointures Homme et Femme. Découvrez la collection complète Nike Blazer ou créez un coloris unique, rien que pour vous.