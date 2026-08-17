Vêtements pour la rentrée scolaire et tenues d'EPS

(624)
Nike Club Rules
Nike Club Rules Haut Oxford à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
Nike Club Rules
Haut Oxford à manches longues pour homme
115 CHF
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pantalon de tennis pour Homme
NikeCourt Heritage
Pantalon de tennis pour Homme
75 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jupe-short pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Jupe-short pour ado (fille)
52 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
+2
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
94.95 CHF
Nike Tech
Nike Tech Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Pantalon de jogging en tissu Fleece pour homme
115 CHF
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
Meilleure vente
Nike Tech
Veste à zip en Fleece Windrunner pour homme
135 CHF
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Doudoune ample Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear PrimaLoft®
Doudoune ample Therma-FIT pour homme
170 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
80 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
70 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
45 CHF
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
Nike Sportswear Club
T-shirt pour homme
30 CHF
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt de fitness pour homme
+1
Meilleure vente
Nike Dri-FIT
T-shirt de fitness pour homme
37 CHF
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo de tennis pour Homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Dri-FIT
Polo de tennis pour Homme
52 CHF
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short 2-en-1 Dri-FIT 18 cm pour homme
80 CHF
Nike Unlimited
Nike Unlimited Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Unlimited
Short non doublé Dri-FIT 18 cm pour homme
70 CHF
Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes fendues légères
Nike Everyday Plus « Rift »
Chaussettes fendues légères
17 CHF
Nike Everyday Plus « Rift »
Nike Everyday Plus « Rift » Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
Nike Everyday Plus « Rift »
Chaussettes mi-mollet fendues légères (1 paire)
17 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
75 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
57 CHF
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Meilleure vente
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
64.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour femme
125 CHF
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute pour femme
57 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
64.95 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Legging de running 7/8 taille haute pour Femme
70 CHF
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
105 CHF
Nike Windrunner
Nike Windrunner Veste en denim oversize pour femme
Meilleure vente
Nike Windrunner
Veste en denim oversize pour femme
145 CHF
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
35 CHF
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalon de jogging pour ado
+2
Meilleure vente
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalon de jogging pour ado
80 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour pré-ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Haut à manches longues et demi-zip Dri-FIT pour pré-ado (fille)
52 CHF
Nike Pro
Nike Pro Legging pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging pour ado (fille)
52 CHF
Nike Miler
Nike Miler Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Miler
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour enfant
37 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de training Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Nike Miler
Short de training Dri-FIT pour ado
35 CHF
Nike Mavn
Nike Mavn Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour fille
Nike Mavn
Haut à manches longues et zip Dri-FIT pour fille
80 CHF
Nike MAVN
Nike MAVN Débardeur en maille Dri-FIT pour fille
Matériaux recyclés
Nike MAVN
Débardeur en maille Dri-FIT pour fille
50 CHF
Nike Mavn
Nike Mavn Legging taille haute pour fille
Nike Mavn
Legging taille haute pour fille
85 CHF
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training (3 paires)
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training (3 paires)
17 CHF
France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
France 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
30 CHF
France 2026 Stadium Extérieur
France 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
France 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Brésil 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Lightweight
Chaussettes de training mi-mollet (3 paires)
17 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour homme
125 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Run Midweight
Nike Run Midweight Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
Nike Run Midweight
Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
16.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
125 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norvège 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Pro Training
Nike Pro Training Short Dri-FIT 15 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
64.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
27 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Matériaux recyclés
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
85 CHF
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
Nike Elite 2.0
Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
17 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
45 CHF
Norway 2026 Stadium Third
Norway 2026 Stadium Third Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norway 2026 Stadium Third
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
52 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
135 CHF
Nike Victory
Nike Victory Polo sans manches Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Victory
Polo sans manches Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 18 cm pour homme
52 CHF
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Plus Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
17 CHF
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
Nike Run Lightweight
Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
17 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
45 CHF
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour ado
99.95 CHF
Nike Run Midweight
Nike Run Midweight Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
Nike Run Midweight
Chaussette de running mi-mollet (1 paire)
16.95 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT pour homme
125 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Norvège 2026 Stadium Domicile
Norvège 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norvège 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Pro
Nike Pro Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut de fitness ajusté à manches courtes Dri-FIT pour homme
42 CHF
Nike Pro Training
Nike Pro Training Short Dri-FIT 15 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Pro Training
Short Dri-FIT 15 cm pour homme
64.95 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
Nike Multi
Nike Multi Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
Meilleure vente
Nike Multi
Short tissé Dri-FIT pour ado (garçon)
27 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Pays-Bas 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
125 CHF
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
Matériaux recyclés
Atlético Madrid 2026 Stadium Extérieur
Ensemble 3 pièces Replica Nike Football pour enfant
85 CHF
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
Nike Elite 2.0
Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
17 CHF
Nike Miler
Nike Miler Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Miler
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
45 CHF
Norway 2026 Stadium Third
Norway 2026 Stadium Third Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
Stock épuisé
Norway 2026 Stadium Third
Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 23 cm pour homme
52 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Extérieur
Maillot de foot Replica Kobe Dri-FIT à manches longues pour homme
135 CHF
Nike Victory
Nike Victory Polo sans manches Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Victory
Polo sans manches Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
40 CHF
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Pays-Bas 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Short de tennis Dri-FIT 18 cm pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Victory
Short de tennis Dri-FIT 18 cm pour homme
52 CHF
Nike Everyday Plus Lightweight
Nike Everyday Plus Lightweight Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Plus Lightweight
Socquettes ouvertes de training pour Femme (3 paires)
17 CHF
Nike Run Lightweight
Nike Run Lightweight Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
Nike Run Lightweight
Chaussette de running Micro-Crew (1 paire)
17 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon ample à ourlet ouvert pour enfant
45 CHF
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Angleterre 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
Meilleure vente
Angleterre 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
125 CHF