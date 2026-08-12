Chaussures d'EPS et baskets d'école : bien commencer leur parcours sportif
Besoin de chaussures d'école qui tiendront jusqu'à la fin de l'année scolaire ? Nous fabriquons nos modèles pour qu'ils s'adaptent à leurs tenues : les paires entièrement noires avec un logo ton sur ton sont un choix judicieux et pratique pour les trajets jusqu'à l'école et les journées en classe. Quand vient l'heure de se dépenser, nos baskets dotées de semelles non marquantes sont parfaites pour les cours d'EPS et l'entraînement au gymnase.
Les articulations et les muscles des enfants ont besoin d'un maintien optimal. C'est pourquoi nous avons conçu nos chaussures pour la rentrée avec un amorti en mousse sous le pied : il absorbe l'impact de chaque pas, de chaque saut et de chaque foulée pour assurer un confort durable, quelle que soit l'intensité de leurs activités. Sur la semelle extérieure, les motifs texturés garantissent une bonne stabilité sur les surfaces humides ou irrégulières.
Qu'ils perfectionnent leurs compétences seuls en intérieur ou qu'ils représentent leur équipe sur le terrain de jeu, nos chaussures et nos baskets pour la rentrée les aident à garder les pieds sur terre. Les modèles dotés de crampons offrent une stabilité optimale pour les sports de plein air. Quant aux semelles extérieures en caoutchouc légèrement texturées, elles sont idéales sur le sol du gymnase. Les paires dont la semelle est équipée de nos fameuses unités Air procurent une sensation de rebond et de réactivité qui booste leurs performances. Les talons et les languettes possèdent des boucles pratiques qui leur permettent de se changer rapidement et facilement.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, il suffit de choisir des baskets d'EPS portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.